Đang bị truy nã vẫn khởi kiện đòi nhà

TP HCMBà Trần Thị Vân Tường, 49 tuổi, định cư ở Mỹ, đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi lừa đảo nhưng vẫn khởi kiện đòi lại hai căn nhà.

TAND Cấp cao tại TP HCM vừa mở phiên xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng mua bán hai căn nhà giữa nguyên đơn Trần Thị Vân Tường và bị đơn Phạm Hoàng Mai Huyền Phương.

Bà Vân Tường là chủ sở hữu hai căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Năm 2005, do cần vốn kinh doanh, bà vay của bà Huyền Phương 5 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ, đang nợ xấu ngân hàng không thể vay thêm, bà Tường tiếp tục ký với bà Phương nhiều hợp đồng: vay tài sản, mua bán, thuê hai căn nhà trên. Theo thỏa thuận bà Tường "để bà Phương dùng hai căn nhà này thế chấp vay tiền ngân hàng". Số nợ bà Phương vay ngân hàng được cấn trừ vào khoản tiền bà Tường nợ. Bà Tường sẽ chịu trách nhiệm trả lãi.

Không có khả năng thanh toán, cuối năm 2006, bà Tường sang Mỹ. Tháng 7/2006, Công an Đồng Nai tiếp nhận đơn tố cáo của một số người về việc bị bà Tường chiếm đoạt tiền. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Tường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bà này đã bỏ trốn trước đó, nên năm 2008 cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Phần bà Phương, do bà Tường không trả lãi cho ngân hàng như cam kết nên bà đã chuyển nhượng hai căn nhà cho nhà băng. Ngân hàng sau đó bán cho hai người khác.

Toà phúc thẩm xem xét yêu cầu của các đương sự trong vụ kiện. Ảnh: Ngân Nga

Đến năm 2014, bà Tường đang sống tại Mỹ đã uỷ quyền cho người đại diện và luật sư khởi kiện, yêu cầu toà tuyên hủy hợp đồng mua bán đã ký với bà Phương; hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Phương với ngân hàng; hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa ngân hàng với hai người mua nhà... và trả lại hai căn nhà cho mình.

Năm 2020, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố các giao dịch dân sự liên quan đến việc chuyển nhượng hai căn nhà là "vô hiệu" do vi phạm điều cấm của pháp luật. Tòa buộc bà Tường bồi thường cho hai người mua nhà 6 tỷ đồng, bà Phương bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Giao hai căn nhà cho bà Tường làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu.

Không đồng ý với phán quyết này, bà Phương và người liên quan kháng cáo.

Đại diện bị đơn tại phiên tòa. Ảnh: Ngân Nga

Ngày 13/6, tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn đề nghị tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trả lời HĐXX về việc bà Tường không đóng lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận, đại diện theo ủy quyền cho bà Tường cho biết không nắm vấn đề này.

Chủ toạ hỏi: "Bà Tường không thực hiện theo thỏa thuận mà quay về đòi tài sản. Bản án sơ thẩm tuyên bà Tường được đi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất nhưng bà ấy đang bị truy nã thì làm sao làm?".

Đại diện nguyên đơn cho biết, từ khi đi nước ngoài bà Tường chưa về Việt Nam và cũng không biết bà này có bị truy nã hay không. Tuy nhiên, người này nói "bà Tường có thể quay về và làm được giấy tờ nhà".

Còn luật sư, sau khi đưa ra quan điểm bảo vệ bà Tường trong vụ kiện đã cho rằng việc bà này bị truy nã không liên quan đến vụ tranh chấp.

Trình bày với toà, phía bị đơn cho biết, bà Tường đã xuất cảnh ra nước ngoài nên bà Phương không thể liên lạc để yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ trả nợ. Vì thế bà Phương phải chuyển nhượng nhà cho ngân hàng để cấn trừ nợ. Ngoài ra, bị đơn cũng cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì không xem xét và đưa vào hồ sơ vụ kiện các tài liệu bà Tường đang bị truy nã.

Sau khi xem xét, toà phúc thẩm cho rằng, bà Tường bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã năm 2008. Đến năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết quyết định truy nã vẫn còn hiệu lực nhưng tòa sơ thẩm không xem xét việc bà này khởi kiện có đúng pháp luật hay không.

Về nội dung, tòa sơ thẩm tuyên hợp đồng chuyển nhượng hai căn nhà giữa các đương sự "vô hiệu" là đúng, song không giải quyết hậu quả của việc này - tức chưa xem xét các bên phải trả lại tiền cho nhau theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005.

Từ đó, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao cho TAND tỉnh Đồng Nai xem xét lại.

Ngân Nga