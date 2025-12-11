Dancer 'tiếp lửa' đội tuyển Audition Việt Nam trước SEA Games 33

Chiều 6/12, hàng chục dancer trong áo đỏ sao vàng nhảy flashmob tại phố đi bộ Hồ Gươm để cổ vũ đội tuyển Audition Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Chiều 6/12, tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhóm hàng chục dancer, người hâm mộ bộ môn Audition mang áo đỏ sao vàng, cầm cờ tổ quốc tổ chức nhảy flashmob để "tiếp lửa" cho đội tuyển Audition Việt Nam. Người tham gia đồng loạt giơ cao biểu ngữ "Audition SEA Games 33 - Việt Nam vô địch!" trên nền nhạc Việt Nam sẽ chiến thắng.

Các dancer nhảy cổ động đội tuyển Audition Việt Nam. Ảnh: VTC

Sự kiện do công ty Công nghệ và Nội dung số - VTC Intecom tổ chức nhằm khích lệ tinh thần đội tuyển Esports Audition trước khi sang Thái Lan thi đấu. Đại diện đoàn cho biết đây là dịp cộng đồng game thủ thể hiện sự ủng hộ dành cho các vận động viên trẻ.

"Hành trình của đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ là cuộc thi giành huy chương mà còn là cầu nối văn hóa, mang theo giai điệu tuổi trẻ, hình ảnh áo dài và tinh thần tuổi trẻ Việt Nam để giao lưu với bạn bè quốc tế. Chúng tôi hy vọng màn cổ động này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ thi đấu", đại diện ban tổ chức cho hay.

Cộng đồng game thủ check-in ủng hộ đội tuyển Audition Việt Nam. Ảnh: VTC

Đây là lần đầu tiên Audition trở thành môn Esports trình diễn chính thức tại SEA Games, trao huy chương riêng biệt. Tại đại hội thể thao khu vực năm nay, môn này có bốn đội tham dự gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Philipines, thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam - nữ.

Đội tuyển Audition Việt Nam gồm sáu VĐV: VN-Elina (Lê Thị Hoài Phương), VN-Demo (Lê Ngọc Trường Giang), VN-Hare (Roãn Công Thành), VN-Linhh (Tô Ý Linh), VN-Giyu (Nguyễn Văn Huy), và VN-NguyenNgoc (Nguyễn Hồng Ngọc).

Các phần thi Audition sẽ diễn ra từ 10-12/12 tại Bangkok.

Đội tuyển Audition Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: VTC

Tại SEA Games 33, đội tuyển Audition Việt Nam nhận được sự đồng hành của Vietnam Airlines, Ngân hàng Việt Á, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), thương hiệu thời trang Coolmate và đơn vị truyền thông FPT Play.

Người hâm mộ có thể theo dõi đội tuyển qua các kênh fanpage, website. Trải nghiệm trò chơi tại đây.

Lan Anh