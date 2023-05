Dancer khuyết tật gây xúc động tại Britain's Got Talent

Musa Motha, dancer khuyết tật một chân, khiến bốn giám khảo cảm động và bấm nút vàng tại Britain's Got Talent.

Ngày 29/5, tại vòng bán kết một Britain's Got Talent, Motha trở thành thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết cuộc thi nhờ bình chọn của khán giả. Anh trình diễn trên nền nhạc Where We Come Alive với sự hỗ trợ từ các vũ công.

Trước đó, trong vòng audition ngày 27/5, dancer 27 tuổi biểu diễn cùng một chiếc nạng bên tay trái, nhảy trên nền nhạc Runnin' của Beyonce - ca khúc với thông điệp vượt qua nỗi sợ bản thân. Màn trình diễn gây xúc động cho ban giám khảo, hai người dẫn chương trình và nhận tràng vỗ tay từ khán giả tại trường quay.

Giám khảo Alesha Dixon nói: "Đây là một trong những tiết mục phi thường nhất tôi từng chứng kiến trong chương trình. Chúng tôi dành sự ngưỡng mộ cho bạn vì những gì bạn đã trải qua". Biên đạo Bruno Tonioli đồng ý với Dixon, cho rằng Motha đã có màn trình diễn xuất chúng.

Dancer khuyết tật nhận nút vàng lịch sử tại Britain's Got Talent Màn trình diễn của Mutha tại vòng audition. Video: Britain's Got Talent

Ban đầu, ban giám khảo không thể trao nút vàng cho dancer bởi đã sử dụng hết ở các vòng trước. Cụ thể, theo quy định của Britain's Got Talent, tổng cộng có sáu tiết mục được nhận nút vàng trong vòng audition. Mỗi giám khảo nhấn nút đối với phần trình diễn bản thân cảm thấy ấn tượng nhất. Ngoài ra, hai MC Anthony McPartlin và Declan Donnelly cũng có quyền bầu chọn.

Tonioli cho biết: "Chúng tôi dùng hết nút vàng rồi. Nếu tôi ấn nút, ban tổ chức sẽ giết tôi mất". Trước những tiếng la ó từ khán phòng, giám khảo Simon Cowell nói: "Chúng ta cùng nhấn nút được không?". Bốn giám khảo gây bất ngờ khi cùng bấm nút vàng - khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử chương trình và trao tấm vé thứ tám vào bán kết cho Motha. Trước đó, ngày 21/5, Cowell cũng phá luật khi nhấn nút vàng thứ bảy cho nhóm nhảy Unity.

Musa Motha đến từ Sebokeng, Nam Phi, bị chuẩn đoán mắc ung thư xương khi 10 tuổi và buộc phải cắt bỏ chân trái. Sau cuộc phẫu thuật, anh từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá, tìm được niềm đam mê với nhảy múa nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè. Motha nói: "Sau khi bị cắt cụt chân, tôi nảy sinh tình yêu với âm nhạc. Khi nhìn thấy các bạn tập nhảy, tôi đề nghị họ dạy cho tôi. Tôi dùng nạng thay thế chân trái và đó là thời điểm mọi thứ bắt đầu".

Chấn thương khi đá bóng kèm với bệnh sarcoma xương buộc Mutha cắt bỏ một chân. Ảnh: CNN

Năm 2021, dancer góp mặt trong chiến dịch There's No Way Wrong của kênh Ballantine nhằm phát đi thông điệp phá bỏ định kiến trong xã hội. Motha nói với News24: "Tôi tôn trọng những gì bản thân đang làm và nghiêm túc thực hiện nó. Tôi luôn tìm tòi những điệu nhảy mới và sẵn sàng biểu diễn chúng. Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ tâm".

Quốc Bảo