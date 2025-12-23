Dàn xe Subaru 'made-in Japan' tại Vietnam Mobility Show 2025

Hà NộiNhững mẫu gầm cao như Forester, Crosstrek hay sedan thể thao như WRX, BRZ sẽ xuất hiện tại Vietnam Mobility Show (26-28/12).

Subaru Việt Nam xác nhận sẽ diện kiến khách thủ đô bằng dàn xe ăn khách bậc nhất hiện nay của hãng. Những cái tên bao gồm Forester, Crosstrek, WRX và BRZ.

Forester là một trong những mẫu xe tâm điểm tại gian hàng của Subaru ở Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức. Sự kiện mở cửa tự do, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12, ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Forester thế hệ mới tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Thế hệ mới của Subaru Forester ra mắt hồi tháng 11, chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang Nhật Bản. Thiết kế đổi khác hoàn toàn, từ ngoại thất đến nội thất. Hệ truyền động cũng được nâng cấp, máy 2.5 hút khí tự nhiên thay cho loại 2.0 ở đời cũ, đem lại hiệu suất mạnh mẽ hơn.

Chiếc CUV cỡ B, Crosstrek cũng là một cái tên thú vị của Subaru tại triển lãm. Với kích thước nhỏ gọn, nhiều công nghệ an toàn và hệ thống lái 4 bánh toàn thời gian, Subaru Crosstrek được kỳ vọng giúp đưa thương hiệu Nhật tiếp cận nhiều hơn khách hàng số đông.

Ở khu vực dành cho các màn trình diễn Motorsport, bộ đôi BRZ và WRX hứa hẹn níu chân các tín đồ tốc độ. Khi sedan thể thao ở phân khúc phổ thông dần biến mất trên thị trường xe Việt, hai mẫu xe Subaru là những cái tên còn sót lại.

Subaru cho biết chuẩn bị sẵn các mẫu xe cho khách lái thử. Nhiều quà tặng, khuyến mãi được thiết kế riêng cho khách tham quan gian trưng bày Subaru ở VnMS 2025.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Phạm Trung