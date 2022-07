Dàn xe điện VinFast vượt thử thách ngập nửa mét nước

Hải PhòngÔtô, xe máy điện VinFast vượt qua khu vực ngập nước nửa mét dưới sự cổ vũ của khán giả tại sự kiện ngày 9/7.

Buổi trải nghiệm khả năng vượt nước sâu được VinFast tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam bằng 1.700 ôtô ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng trong hai ngày 9 và 10/7. Thử nghiệm đưa ra là đoạn đường dài khoảng 100 m, mực nước ngập 500 mm, sử dụng ôtô điện VF e34 và các mẫu xe máy điện mới nhất của hãng này.

Xe điện VinFast trình diễn khả năng lội nước Các mẫu xe điện VinFast vượt qua bài thử nghiệm với quãng đường 100 m, mực nước sâu 500 mm. Video: Huy Mạnh.

Hai chiếc VF e34 di chuyển chậm qua đoạn đường ngập, không gặp sự cố nào. Mực nước trong bể ngập đến biển số xe và ngang tầm lốp. Mẫu xe này có khoảng sáng gầm 180 mm, tương đương các mẫu xe động cơ đốt trong cùng tầm giá.

Màn trình diễn nhận được sự cổ vũ của gần 1.000 khán giả tại khu vực trải nghiệm. Nhiều người tham dự quay phim, chụp ảnh khi chứng kiến các kỹ thuật viên của hãng lần lượt sử dụng các mẫu xe điện vượt qua khu vực ngập nước.

Xe điện VF e34 trong thử nghiệm vượt mực nước sâu 500 mm. Ảnh: Giang Huy.

Tiếp đó, các mẫu xe máy điện Theon, Vento, Klara và Feliz trải nghiệm tình huống tương tự. Cả bốn mẫu xe vượt qua quãng đường ngập dễ dàng, người điều khiển là chuyên viên lái thử xe của VinFast. Sau hai lượt chạy thử, bốn chiếc xe được ngâm trong bể nước thêm 30 phút, vẫn mở ổ khóa điện. Kết thúc các bài trải nghiệm vượt đường ngập, dàn xe tiếp tục được khởi động, chuẩn bị cho lần trình diễn tiếp theo.

Trong hai ngày diễn ra chương trình, dàn xe điện của VinFast sẽ trình diễn khoảng 10 lần.

Chuyên viên lái thử của VinFast điều khiển xe máy điện di chuyển qua thử nghiệm ngập nước. Ảnh: Giang Huy.

Các mẫu xe điện có ưu thế nhất định so với loại động cơ đốt trong khi di chuyển ở vùng ngập, bởi nước dễ dàng lọt vào động cơ qua vị trí cổ hút gió, gây nguy cơ thủy kích. Với ôtô, ngập nước còn mang đến rủi ro ở hệ dẫn động (cầu) hoặc hệ thống dây điện, thiết bị điện tử nằm dưới sàn. Với xe máy, nước có thể lọt vào buồng đốt, làm ướt bugi, gây chết máy.

Điểm khác biệt của ôtô điện là không có động cơ đốt trong, không thể gây hiện tượng thủy kích. Xe truyền động trực tiếp bằng mô tơ nên không có hệ dẫn động phức tạp. Bộ phận pin trên VF e34 đạt chuẩn chống nước IP67, động cơ điện, bộ điều khiển có nhiều lớp bảo vệ, khả năng tự cách điện với các phần còn lại trên xe.

Trước đó, trong đợt lụt tại Hà Nội hồi tháng 5, một người sử dụng VF e34 đã quay lại video chiếc xe vượt qua vùng ngập sâu hơn, nước tràn lên nắp capô, chạm đến phần kính lái.

Theo chuyên trang Drive/ Finicial Express, tiêu chuẩn IP67 có thể cho phép xe điện ngâm ở mực nước tới 1.000 mm trong 30 phút mà không gây nguy hiểm đáng kể.

Các mẫu xe máy điện được ngâm trong bể nước với thời gian 30 phút, sau đó tiếp tục di chuyển. Ảnh: Giang Huy.

Đại diện VinFast cho biết, khả năng vận hành an toàn trong điều kiện ngập nước của VF e34 giúp người dùng an tâm trong một số tình huống thực tế. "Tuy nhiên, nhà sản xuất không khuyến khích người dùng sử dụng xe trong các điều kiện tiềm ẩn rủi ro", đại diện hãng nói. "Nếu buộc phải di chuyển qua khu vực ngập nước sâu, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng xe tại đại lý chính hãng để đảm bảo an toàn".

VF e34 sử dụng bộ pin lithium, cho tầm di chuyển đến 285 km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của VinFast. Xe có công suất tương đương 147 mã lực và sức kéo 242 Nm. Hệ dẫn động cầu trước. Đây là ôtô điện đầu tiên của VinFast, ra mắt cuối năm ngoái, giá bán 690 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng VF e34 phải đóng khoản phí 1,45 triệu đồng cho quãng di chuyển 1.400 km. Nếu đi quá mức trên, chi phí sẽ cộng thêm 998 đồng mỗi km.

Với thử nghiệm này, toàn bộ hệ thống pin đặt dưới sàn xe ngập hoàn toàn trong nước. Ảnh: Giang Huy.

Hiện, hãng này bán 7 mẫu xe máy điện, chia thành 3 phân khúc từ phổ thông, trung cấp đến cao cấp. Các mẫu xe xuất hiện trong thử nghiệm lần này thuộc nhóm trung và cao cấp, sử dụng công nghệ pin LFP mới nhất của hãng.

Chương trình thử nghiệm lần này của VinFast được tổ chức trong sự kiện 1.700 ôtô xếp hình bản đồ Việt Nam, trong đó có hơn 1.000 mẫu xe VinFast.

Đoàn Dũng - Quang Anh