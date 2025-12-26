Dàn xe đặc biệt xuất hiện tại Vietnam Mobility Show 2025

Subaru mang đến mẫu xe thể thao bốn cửa WRX cho khách hàng trải nghiệm. WRX nổi tiếng từ những cuộc đua rally từ năm 1992. Tại triển lãm, Subaru cung cấp WRX bản hộp số CVT, động cơ 2,4 lít tăng áp, công suất 271 mã lực.

Ngoài ra, xe thể thao hai cửa BRZ cũng góp mặt với bản hộp số CVT, động cơ 2,4 lít hút khí tự nhiên, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.