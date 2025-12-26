Dàn xe đặc biệt xuất hiện tại Vietnam Mobility Show 2025

Ford Mustang Mach-E là xe điện hiệu năng cao duy nhất tham gia triển lãm. Xe chỉ có một bản, sử dụng 2 môtơ điện, công suất 395 mã lực với tầm hoạt động 550 km. Khách hàng tham dự có thể chiêm ngưỡng và lái thử mẫu xe công nghệ nhất của nhà Ford.
Subaru mang đến mẫu xe thể thao bốn cửa WRX cho khách hàng trải nghiệm. WRX nổi tiếng từ những cuộc đua rally từ năm 1992. Tại triển lãm, Subaru cung cấp WRX bản hộp số CVT, động cơ 2,4 lít tăng áp, công suất 271 mã lực.
Ngoài ra, xe thể thao hai cửa BRZ cũng góp mặt với bản hộp số CVT, động cơ 2,4 lít hút khí tự nhiên, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.
Ngoài những mẫu xe gầm cao đang bán như Teramont, Viloran, Touareg và Tiguan đang bán ra thị trường, năm nay Volkswagen mang đến triển lãm mẫu hatchback hiệu năng cao Golf R Performance giúp khách trải nghiệm một mẫu xe nhỏ gọn, lanh lẹ với động cơ 2 lít tăng áp kép, công suất lên đến 320 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.
Skoda mang đến tân binh hiệu suất cao Octavia RS vừa được mở bán cách đây không lâu. Xe nhập khẩu từ châu Âu, sử dụng động cơ 2 lít, công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây. Ngoài chiêm ngưỡng xe trưng bày, khách hàng còn có cơ hội lái thử mẫu xe thể thao thuần túy của hãng xe đến từ CH Czech.
Hyundai mang phiên bản hiệu năng cao nhất của Elantra tới triển lãm giúp khách Việt trải nghiệm. Khác với phiên bản N-line chỉ trang bị bodykit thể thao, phiên bản N trang bị những chi tiết hiệu năng như phanh hiệu năng cao, cánh gió thể thao, các công nghệ vi sai trượt giới hạn điện tử, van xả biến thiên, kiểm soát khởi động và chế độ NGS (N Grin Shift) giúp tăng công suất thêm 9,8 mã lực trong 20 giây.
Tại triển lãm, Dongfeng mang đến 3 mẫu xe Box, Mage và Huge. Trong đó Box là mẫu hatchbox điện nhỏ gọn, hướng tới khách hàng nữ sử dụng trong đô thị. Thiết kế của xe bo tròn điệu đà, khoang nội thất 5 chỗ rộng rãi, bố trí nhiều hộc để đồ tiện dụng. Xe sử dụng môtơ điện 95 mã lực, quãng đường di chuyển 330-430 km mỗi lần sạc đầy.
Mẫu xe điện phong cách off-road J6 được Jaecoo mang đến chào khách Việt, tuy nhiên xe chưa được ra mắt chính thức. Tạo hình ngoại thất của J6 vuông vức, kích thước chiều dài ngắn hơn nhưng trục cơ sở tương đồng các mẫu CUV cỡ C. Khoang nội thất tối giản với màn hình trung tâm 15,6 inch cỡ lớn. Dự kiến Jaecoo J6 có hai bản AWD và RWD, bản AWD trang bị hai môtơ điện đặt ở hai cầu, công suất 275 mã lực, trong khi bản RWD chưa được hãng tiết lộ thông tin chi tiết.
VinFast mang đến triển lãm mẫu xe nhỏ nhất Minio Green. Xe xếp dưới VF3, được kỳ vọng tiếp tục mở rộng dải sản phẩm và tầm ảnh hưởng của phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ. Xe trang bị một môtơ điện công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm tốc độ tối đa 80 km/h. Minio Green dùng khối pin 18,5 kWh, công suất sạc tối đa 12 kW, tầm hoạt động 210 km sau một lần sạc đầy.
Cùng với Minio Green, VinFast mang tới xe tải điện EC Van hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp vận chuyển thương mại. Xe có 2 chỗ với 3 cửa, cửa thùng thiết kế vuông vức với trần cao được mở rộng, thùng hàng sau có sức chứa 2.600 lít. Xe trang bị một động cơ điện, công suất 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm và tốc độ tối đa 75 km/h. Khối pin dưới sàn xe có dung lượng 17 kWh, cung cấp quãng đường 150 km trong một lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh 19,4 kW với thời gian 10-70% trong 42 phút.
Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.
Minh Quân