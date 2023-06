Dàn xe biến hình trong 'Transformers 7'

Transformers: Rise of the Beasts do Steven Caple Jr. đạo diễn, kịch bản của Joby Harold và James Vanderbilt. Phim lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Các tác phẩm thu hút với tạo hình của dàn robot và những cảnh hành động hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt. Tuy nhiên, thương hiệu dần hụt hơi khi phim Bumblebee (2018), Transformers: The Last Knight (2017) đều lỗ doanh thu. Năm 2021, hãng Paramount quay phần bảy với kỳ vọng tìm lại thành công cho loạt phim.