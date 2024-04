Dân vùng khô hạn trắng đêm chờ nước từ thiện

"May có được mấy can nước về dùng, không có cũng không biết phải làm thế nào", anh Phạm Văn Bé (góc trái) ở chợ Rạch Già, xã Tân Phước nói khi nhận được những can nước miễn phí.

10 năm qua, miền Tây đã trải qua hai đợt hạn mặn lớn. Đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 khiến 160.000 ha đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. 10 trong số 13 tỉnh, thành ở khu vực phải công bố thiên tai. Bốn năm sau, hạn mặn kéo dài hơn 6 tháng khiến 6 tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp. Hơn 43.000 ha lúa, bị thiệt hại, 80.000 hộ thiếu nước. Chính phủ đã chi 530 tỷ đồng cho 8 tỉnh ở đây ứng phó.