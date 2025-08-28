Dàn vũ khí hiện đại của Công an

Tại triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội, Bộ Công an có gian trưng bày các phương tiện chiến đấu, khí tài, các loại súng hiện đại thu hút nhiều người xem.
Trong ảnh là robot đặc chủng chuyên rà phát bom, mìn, thuốc nổ được chế tạo cho lực lượng phòng chống khủng bố.
Súng bắn tỉa hiện đại với uy lực mạnh và độ chính xác cao. Súng tích hợp kính ngắm ban đêm, dành cho cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng phòng chống khủng bố,... nhằm phục vụ những nhiệm vụ đặc thù đòi hỏi độ chính xác và hiệu quả cao.
Súng tiểu liên MP5KN tự động có tốc độ bắn nhanh, thiết kế gọn nhẹ. Súng có tầm bắn 100 mét, trang bị cho cảnh sát bảo vệ mục tiêu dùng để tấn công, trấn áp tội phạm nguy hiểm.
Súng ngắn APX, loại súng bán tự động, dùng polymer và thép, nhẹ nhưng bền chắc. Súng có cơ chế khóa cò, khóa kim hỏa, an toàn khi rơi; hoạt động bằng trích khí, lên đạn bằng thoi trượt. Súng được trang bị ống giảm thanh để cán bộ công an chiến đấu tầm gần.
Súng bắn khép góc - một thiết bị chuyên dụng có gắn camera, lazer chỉ thị mục tiêu kèm màn hình quan sát.
Súng dùng cho việc tiêu diệt các mục tiêu ở góc khuất. Đây là thiết bị chuyên dành cho lực lượng chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm nguy hiểm.
UAV vận tải đa dụng - một thiết bị bay không người lái, có tải trọng tối đa 30 kg, khoảng cách điều khiển 15 km. UAV có thể chở hàng hóa, trang thiết bị, thậm chí là y tế, khí tài đến những nơi khó tiếp cận bằng phương tiện mặt đất.
Một loại robot điều khiển thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra cho những "nhiệm vụ" đặc biệt.
Robot tuần tra của công an là thiết bị công nghệ hiện đại hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giám sát và phòng chống tội phạm. Thiết bị có nhiều tính năng như: ghi hình toàn cảnh, quay ban đêm, có thể truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy; phát hiện khói, lửa, chất nổ, âm thanh bất thường; nhận diện khuôn mặt.
Loa chống bạo loạn LRAD+1000 sản xuất từ Mỹ được trang bị cho cảnh sát cơ động. Đây là loại thiết bị phát ra âm thanh công suất lớn gây chói tai với người đứng phía trước. Loa được sử dụng để giải tán đám đông, chống biểu tình, bạo loạn.
Xe chống đạn cấp BR7 và xe RAM bọc thép (phải).
Xe chống đạn cấp BR7 được trang bị hệ thống phóng lựu đạn cay, lựu đạn khói cỡ 38 mm với 12 ống đa năng, tầm bắn khoảng 100 m; súng máy phòng không 12,7 mm đặt trên nóc; tời cứu hộ có sức kéo 8,1 tấn và cản ủi điều khiển thủy lực phía trước. Phương tiện này được sử dụng trong trấn áp tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Xe RAM bọc thép được thiết kế chở kíp chiến đấu trong quá trình truy bắt, truy đuổi tội phạm nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng. Thân và kính xe đều chống đạn, lốp có thể tiếp tục vận hành dù bị thủng. Nóc xe bố trí các giá lắp súng, cho phép tác chiến linh hoạt. Xe có khả năng cơ động cao, thích ứng nhiều loại địa hình, vượt chướng ngại vật, leo dốc và di chuyển trong vùng ngập nước.
Xe chỉ huy chống đạn được sử dụng trong công tác chỉ huy, chở kíp chiến đấu tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, làm nhiệm vụ thương thuyết, truy bắt đối tượng sử dụng vũ khí nóng và bảo vệ yếu nhân.
Thân và kính xe đều có khả năng chống đạn, lốp vẫn vận hành trên quãng đường dài dù bị thủng. Xe được trang bị động cơ công suất lớn, khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình.
Nguyễn Đông - Phạm Dự