Dàn vũ khí hiện đại của Công an

Tại triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội, Bộ Công an có gian trưng bày các phương tiện chiến đấu, khí tài, các loại súng hiện đại thu hút nhiều người xem.

Trong ảnh là robot đặc chủng chuyên rà phát bom, mìn, thuốc nổ được chế tạo cho lực lượng phòng chống khủng bố.