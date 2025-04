Đàn voi tạo vòng tròn bảo vệ con trong động đất 5,2 độ

Những con voi lớn ở vườn thú San Diego vội vã tạo thành vòng tròn bao quanh hai con non khi động đất 5,2 độ xảy ra ở khu vực Julian tại Nam California.

Đàn voi tạo vòng tròn bảo vệ con non trong động đất 5,2 độ Hành động bảo vệ con non của đàn voi trong động đất. Video: Vườn thú San Diego

Một thước phim hiếm gặp ghi lại khoảnh khắc những con voi ở Công viên safari vườn thú San Diego hình thành một vòng tròn bảo vệ quanh con non khi động đất mạnh 5,2 độ làm rung chuyển khu vực Nam California vào sáng ngày 14/4. Một trong các camera của vườn thú quay cảnh ba con voi lớn tuổi tên Ndlula, Umngani và Khosi tìm cách che chắn cho hai con non 7 tuổi là Zuli và Mkhaya trước nguy hiểm tiềm ẩn, theo Live Science.

"Voi có khả năng độc đáo là cảm nhận âm thanh qua bàn chân và hình thành ‘vòng tròn cảnh giác’ trong khi động đất 5,2 độ xảy ra ở Nam California", đại diện của Công viên safari vườn thú San Diego, cho biết. "Hành vi của đàn voi là phản ứng tự nhiên khi nhận thức được mối đe dọa, giúp bảo vệ những con voi nhỏ hơn nói riêng và cả đàn nói chung".

Trận động đất xảy ra cách khu vực Julian ở quận San Diego 5 km về phía nam, cách vườn thú 53 km về phía tây vào khoảng 10h08 giờ địa phương hôm 14/4 (21h08 cùng ngày giờ Hà Nội), theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại về tài sản do động đất.

Khi đó voi non cái Mkhaya đứng ở trung tâm vòng tròn với con non đực Zuli đứng ở rìa. Albright, quản lý ngành động vật có vú ở Công viên safari vườn thú San Diego, cho biết đó là do Zuli muốn thể hiện lòng dũng cảm và độc lập của nó. Khosi, một trong những con voi lớn tuổi nuôi nấng Zuli, liên tục dùng vòi gõ vào lưng nó để trấn an. Theo đại diện vườn thú, những con voi khôi phục hoạt động hàng ngày sau khi động đất qua đi, dù chúng vẫn đứng gần nhau.

Voi châu Phi (Loxodonta africana) sống theo đàn gắn bó khăng khít bao gồm một con cái đầu đàn. Kích thước khổng lồ khiến chúng có ít động vật ăn thịt tự nhiên ở nơi hoang dã. Tuy nhiên, sư tử, linh cẩu và cá sấu có thể tìm cách hạ gục thành viên nhỏ tuổi hoặc ốm yếu trong đàn, theo Vườn thú Maryland ở Baltimore.

Nếu voi đầu đàn phát hiện động vật ăn thịt, nó sẽ quây con non lại trong khi những con trưởng thành đứng quay mặt ra phía ngoài tạo thành vòng tròn bao quanh như thước phim ở vườn thú Diego. Vòng tròn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho con non bằng cách để con trưởng thành đứng chắn giữa chúng và động vật ăn thịt. Đàn voi cũng có thể sử dụng vòng tròn này để đánh giá mối đe dọa tiềm ẩn như động đất. Khi ở trong vòng tròn, chúng đứng bất động trong lúc thu thập thông tin về nơi có nguy hiểm, theo Mindy Albright.

An Khang (Theo Live Science)