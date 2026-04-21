Dàn võ sĩ MMA đóng phim hành động của Johnny Trí Nguyễn

Võ sĩ Trần Quang Lộc đóng vai sát thủ mặt sẹo trong phim điện ảnh huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng. Anh là võ sĩ võ thuật tổng hợp, đệ tử của Johnny Trí Nguyễn, từng tập luyện tại Liên Phong MMA do tài tử thành lập.
Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua.
Ngô Viết Phú - vai tướng địch - là tổng trọng tài của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF). Trước khi đến với MMA, anh là huấn luyện viên thể lực của bộ môn bắn cung tại Huế.
Võ sĩ Nguyễn Trọng Tưởng vào vai Cao sát thủ. Anh xuất thân từ võ cổ truyền Bình Định, đồng thời theo đuổi boxing lâu năm, từng thi đấu ở nhiều giải.
Johnny Trí Nguyễn cho biết các pha võ thuật trong Hộ linh tráng sĩ được anh dồn tâm huyết sau hơn 20 năm theo đuổi thể loại hành động. Anh nỗ lực dàn dựng chân thực bởi một số phim Việt từng bị khán giả chê "đánh đấm giả", hình tượng chiến binh, tướng sĩ trên màn ảnh rộng còn thiếu khí chất.
Johnny Trí Nguyễn nói một trong những thành công của anh là mời được dàn võ sĩ tham gia phim Hộ linh tráng sĩ, ở buổi ra mắt dự án hôm 15/4. Video: Mai Nhật
Trương Vi Nhạt - huấn luyện viên MMA đến từ Đà Nẵng - đóng vai phó tướng.
Các bộ giáp trụ, binh khí của tướng quân, phó tướng trong phim được êkíp đầu tư. Hệ thống vũ khí gồm hàng trăm món đồ được chế tác, như đao kiếm (dài và ngắn), cung, giáo, mác, máy bắn tên, khiên và các loại móc câu. Nhà sản xuất cho biết để cân bằng giữa tính chân thực và an toàn khi ghi hình, họ thử nghiệm trên nhiều chất liệu, từ sắt, gỗ, nhôm đến titan.
Mùi Trọng Vinh - vai phó tướng - là học trò võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, vô địch hạng Chim ưng (59 kg) của giải Thần võ Việt Nam (GMA), cuộc thi do Johnny Trí Nguyễn làm tổng đạo diễn.
Thái Trần - chuyên gia võ thuật - vào vai "sát thủ máu lạnh".
Võ sĩ Trần Minh Nhựt đóng vai phó tướng. Johnny Trí Nguyễn cho biết phim thông thường 10-15 phút mới có một phân đoạn hành động, tuy nhiên với Hộ linh tráng sĩ, tần suất nhiều gấp hai lần.
Nguyễn Hoàng Thạch - vai phó tướng - là đội trưởng Liên Phong, một trong những gương mặt nổi bật của MMA Việt Nam hiện nay.
Một số bóng hồng góp mặt trong dự án, như Hiền Ngô - vai sát thủ. Cô học võ suốt 5 năm để tham gia phim hành động, từng đóng Bi Long đại ca, Của hồi môn, Hồ sơ lửa phần ba. Người đẹp từng hợp tác Johnny Trí Nguyễn (phải) với vai trò MC giải đấu.
Teaser phim Hộ linh tráng sĩ - dự kiến rạp dịp nghỉ lễ 2/9. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Đoàn phim cung cấp