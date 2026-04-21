Dàn võ sĩ MMA đóng phim hành động của Johnny Trí Nguyễn

Võ sĩ Trần Quang Lộc đóng vai sát thủ mặt sẹo trong phim điện ảnh huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng. Anh là võ sĩ võ thuật tổng hợp, đệ tử của Johnny Trí Nguyễn, từng tập luyện tại Liên Phong MMA do tài tử thành lập.

Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua.