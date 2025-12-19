Đàn vịt Bắc Kinh khiến các tay máy đổ đến 'săn ảnh' ở Tây Ninh

Từ đầu tháng 12, các nhiếp ảnh gia đăng tải nhiều hình ảnh về đàn vịt tại khu vực cây lòng mứt cô đơn, xã Ninh Thạnh, cách núi Bà Đen khoảng 6 km, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ đã đến đây nhiều lần để cắm trại, thả diều, dã ngoại, nhưng trước đó chưa từng chú ý đến đàn vịt cho đến khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi.
Đàn vịt và hồ nước dưới chân núi Bà Đen được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa, sống tại TP HCM thực hiện trong chuyến 'săn' ảnh tại Tây Ninh hôm 17/12.
"Ở độ cao khoảng 80 m, khi flycam bay lên, đàn vịt trông như những bông tuyết trắng nổi bật giữa thiên nhiên", anh Khoa nói.
Theo chủ nuôi, vịt giống Bắc Kinh được nuôi phổ biến tại Tây Ninh, lông trắng, mỏ vàng, thân hình lớn, ít bệnh và mang lại giá trị thương phẩm cao. Mỗi lứa nuôi kéo dài khoảng hơn ba tháng, vịt trưởng thành trọng lượng đạt khoảng 3 kg mỗi con.
Để có được những bức ảnh ưng ý, anh Khoa quay trở lại xã Ninh Thạnh thêm hai ngày sau đó, vì những chuyến đi trước chưa nắm được lịch di chuyển của đàn vịt và thời tiết không thuận lợi.
Đàn vịt khá dạn người, thường tập trung đông khi đến giờ cho ăn, tạo nên cảnh quây thành nhiều vòng trên mặt nước và khoảng đất trống, thuận lợi cho việc quan sát và ghi hình, anh Khoa cho biết.
"Nếu tác giả không chú thích tôi sẽ nghĩ đây là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo", tài khoản Oanh Lê để lại bình luận.
Đàn vịt dưới ánh hoàng hôn được tác giả chụp vào chiều 17/12.
Nhiếp ảnh gia cho biết thời điểm phù hợp để chụp đàn vịt là vào sáng sớm hoặc chiều, trùng giờ cho ăn. Du khách có thể check in miễn phí nhưng cần xin phép chủ nuôi và di chuyển theo hướng dẫn.
Điểm đến nằm xa khu dân cư, khách nên hỏi người dân địa phương, tìm địa điểm trên bản đồ trước khi đến.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa