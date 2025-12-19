Đàn vịt Bắc Kinh khiến các tay máy đổ đến 'săn ảnh' ở Tây Ninh

Đàn vịt và hồ nước dưới chân núi Bà Đen được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa, sống tại TP HCM thực hiện trong chuyến 'săn' ảnh tại Tây Ninh hôm 17/12.

"Ở độ cao khoảng 80 m, khi flycam bay lên, đàn vịt trông như những bông tuyết trắng nổi bật giữa thiên nhiên", anh Khoa nói.