Dân văn phòng Hàn Quốc đến chợ tìm bữa trưa giá rẻ

Giờ nghỉ trưa, anh Park cùng đồng nghiệp đạp xe từ văn phòng ở Yeouido sang khu chợ Yeongdeungpo để tìm một quán canh dồi huyết giá bình dân.

"Các nhà hàng quanh công ty giờ giá ít nhất 15.000 won (khoảng 270.000 đồng) mỗi bữa, có nơi lên tới 20.000 - 30.000 won. Trong khi ở chợ, một bát cơm trộn giá đỗ chỉ khoảng 5.000 won (90.000 đồng), mỳ tươi khoảng 6.000 won", Park so sánh.

Park là điển hình của làn sóng dân văn phòng Seoul "di cư" xuống chợ truyền thống hoặc các nhà ăn tập thể vào giờ trưa.

12h30, tại chợ Yeongdong ở quận Gangnam - khu vực nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất thủ đô, hàng chục người đeo thẻ nhân viên, mặc âu phục đứng xếp hàng giữa các sạp cá, thịt tươi sống. Chị Seo, 47 tuổi, chủ quán ăn tại chợ Yeongdeungpo cho biết hơn 10 năm kinh doanh, chưa bao giờ chị thấy lượng khách công sở đông như hiện nay.

"Ngày càng nhiều nhân viên từ khu tài chính Yeouido thuê xe đạp công cộng chạy sang đây ăn trưa. Họ chấp nhận đi xa một chút để tiết kiệm", chị Seo nói.

Số liệu từ Payco, đơn vị cung cấp phiếu ăn điện tử, cho thấy trong nửa đầu năm ngoái, chi phí bữa trưa trung bình tại các khu vực văn phòng trọng điểm ở Seoul đã tăng vọt. Tại Samseong-dong, bữa trưa trung bình tốn khoảng 15.000 won, Gangnam là 14.000 won và Yeouido khoảng 13.000 won. Mức này cao hơn trung bình toàn thành phố khoảng 2.000 - 4.000 won.

Để đối phó với tình trạng "bữa trưa bình dân thành xa xỉ phẩm", ngoài chợ truyền thống, các nhà ăn tập thể (cafeteria) cũng lên ngôi.

Nhà ăn của Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail) tại ga Yongsan và Cheongnyangni luôn chật kín khách giờ trưa. Với giá khoảng 7.000 won (125.000 đồng), thực khách có cơm, canh và ba món phụ như đậu phụ hấp, kim chi, giá đỗ. Thậm chí, nhà ăn nhân viên của một số khách sạn ở quận Jung-gu cũng mở cửa đón khách ngoài với thực đơn luân phiên hấp dẫn như thịt heo chiên xù, đậu phụ kho, thu hút lượng lớn nhân viên các tòa nhà lân cận.

Giáo sư Lee Eun-hee (Đại học Inha) nhận định, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ Hàn Quốc trước áp lực lạm phát. "Không chỉ vì tiết kiệm, việc ăn uống ở chợ hay nhà ăn tập thể còn mang lại cảm giác giá trị thực chất (value for money), phù hợp với bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay", bà Lee nói.

