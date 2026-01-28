Thay vì chỉ ăn uống, nhiều nhân viên văn phòng sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, tập luyện nhiều tháng để biến tiệc tất niên thành những đêm diễn thu hút triệu lượt xem.

Một tháng qua, Phạm Huyền Ngọc, 25 tuổi, chuyên viên một công ty phần mềm ở Hà Nội, bắt đầu "ca làm việc thứ hai" lúc 18h tại phòng tập vũ đạo. Để chuẩn bị cho tiết mục 6 phút góp vui trong tiệc tất niên công ty (YEP), Ngọc cùng gần 30 đồng nghiệp duy trì lịch tập ba tiếng mỗi buổi. Có người nhà cách công ty hơn 20 km vẫn đều đặn có mặt khớp nhạc vào cuối tuần.

Nhóm của cô chi 35 triệu đồng thuê biên đạo, trang phục, đạo cụ và phòng tập, gấp bốn lần mức hỗ trợ từ công ty. Riêng Ngọc chi thêm 5 triệu đồng để đặt may đồ diễn riêng.

Tiết mục biểu diễn tối 16/1 của nhóm sau khi đăng tải đã hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Với Ngọc, số tiền bỏ ra là khoản xứng đáng để đổi lấy khoảnh khắc xuất thần dưới ánh đèn sân khấu.

"Cả năm làm 'công nhân' máy tính, cuối năm tôi muốn một lần làm 'công chúa' trên sân khấu", Ngọc nói.

Dân văn phòng biến tiệc cuối năm thành concert 'triệu view' Phạm Huyền Ngọc, 25 tuổi, Hà Nội trong tiệc cuối năm ở công ty, ngày 16/1. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Thị Phương Linh, 28 tuổi, ở Hà Nội bước vào mùa YEP với áp lực của một đội trưởng. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Linh trực tiếp dàn dựng tiết mục của 26 thành viên trong nhóm.

Suốt hai tháng, đội của Linh tận dụng giờ nghỉ trưa và sau khi tan ca để tập luyện. Để được "như nghệ sĩ chuyên nghiệp", Linh yêu cầu cả đội đi thu âm. Nhóm chi gần 30 triệu đồng cho sản xuất âm nhạc và trang phục, vượt xa khoản hỗ trợ 10 triệu đồng từ công ty.

"Khó nhất là thuyết phục những đồng nghiệp vốn ngại đám đông. Có lúc cãi vã, mệt mỏi, nhưng phần thưởng lớn nhất là khoảnh khắc 27 con người vốn chỉ quen bàn giấy đã cùng nhau 'cháy' hết mình", Linh nói. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng.

Hoàng Thị Phương Linh (áo đỏ), 28 tuổi, ở Hà Nội biểu diễn cùng đồng nghiệp trong tiệc cuối năm, ngày 16/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Mùa YEP" năm nay xuất hiện sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những màn tiệc tùng hoặc ép rượu bia, nhiều đơn vị đã biến sự kiện này thành những màn "concert văn phòng". Sức nóng không dừng lại ở nội bộ. Trên mạng xã hội, các hashtag về YEP dẫn về hàng nghìn video được dựng công phu, thể hiện khoảnh khắc "lột xác" của nhân viên, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Ông Duy Hùng, chủ đơn vị cho thuê trang phục và tổ chức sự kiện tại Hà Nội, cho biết lượng khách văn phòng hai tháng qua tăng đột biến, thay thế tệp khách nghệ sĩ của các năm trước. "Họ (nhân viên văn phòng) sẵn sàng chi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để thuê phục trang và hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn concert", ông Hùng cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó chủ tịch Công đoàn FPT Software, đơn vị có đặc thù là hầu hết nhân viên ngồi máy tính nhiều nên biểu diễn văn nghệ là cách hiệu quả để khuyến khích mọi người vận động. Dù mức thưởng 20 triệu đồng đôi khi không đủ bù chi phí đầu tư, các đơn vị vẫn tự trích quỹ riêng để dàn dựng. Lãnh đạo công ty cũng tham gia biểu diễn và "thưởng nóng" ngay trên sân khấu để khích lệ.

Các buổi tiệc này thường được tổ chức theo văn hóa "STICO" (sáng tác tập thể), tận dụng cây nhà lá vườn và chỉ thuê ngoài các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật.

Dân văn phòng biến tiệc cuối năm thành concert 'triệu view' Tiết mục văn nghệ của Hoàng Thị Phương Linh cùng sếp và đồng nghiệp. Video: Nhân vật cung cấp

Bà Đoàn Thị Thu Trang, đại diện truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Bảo Kim, nhận định sự hào hứng này đến từ lộ trình xây dựng "hệ sinh thái" tinh thần lâu dài. Công ty bà Trang duy trì chính sách cho nhân viên tham gia các lớp học nhảy miễn phí hàng tháng để họ tái tạo năng lượng và trở nên tự tin hơn, đặc biệt cho dịp cuối năm.

"Để nhân viên sẵn sàng 'bung lụa', người làm nhân sự phải thấu hiểu và cổ vũ những cá nhân có tiềm năng nhưng còn e ngại, thay vì ép buộc", bà Trang nói.

Dưới góc nhìn quản trị, ông Bùi Đoàn Chung, người sáng lập Cộng đồng Nghề Nhân sự Việt Nam, nhận định đây là kỷ nguyên xây dựng thương hiệu tuyển dụng qua trải nghiệm nhân viên. "Mỗi clip triệu lượt xem của nhân sự có giá trị quảng bá hơn nhiều chiến dịch truyền thông đắt đỏ. Họ chính là đại sứ thương hiệu thực thụ", ông Chung phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý doanh nghiệp nên đa dạng hóa hình thức như trình diễn thời trang, thi tài năng thay vì chỉ hát nhảy rập khuôn để tránh áp lực cho nhân viên.

"Cuối năm ai cũng áp lực công việc, họ cần sân chơi để khẳng định bản thân nhưng cũng cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa", ông Chung nói.

Từng ác cảm với tiệc cuối năm vì tốn thời gian, năm nay Kim Trang (29 tuổi, TP HCM) đã thay đổi quan điểm. Cô tham gia tiết mục nhảy sau khi được công ty tạo điều kiện theo học các khóa múa, nhảy miễn phí để xả stress.

"Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể đứng trước đám đông và đón nhận sự reo hò của hàng nghìn người như vậy", Trang chia sẻ.

Nga Thanh