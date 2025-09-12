Đan Trường: 'Tôi đánh đổi thanh xuân để thành công'

Ca sĩ Đan Trường nói muốn có cuộc sống bình yên và khỏe mạnh, không "bạt mạng" chạy show kiếm tiền.

Nghệ sĩ nói về âm nhạc và cuộc sống dịp tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm làm nghề, sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 1/11.

- Liveshow "Dấu ấn thanh xuân" có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Như tên gọi, show này tái hiện chặng đường hoạt âm nhạc của tôi khi còn trẻ đến nay ở tuổi gần 50. 5 năm trước, tôi từng lên kế hoạch làm concert ở thời điểm 25 năm ca hát nhưng vì đại dịch nên hoãn, sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bị mất cảm hứng, không muốn làm show nữa.

Đầu năm nay khi ra MV cổ trang Đừng yêu ký ức, quản lý - anh Hoàng Tuấn - và fan nhắc tôi nhớ con số 30 năm làm nghề rất quan trọng. Mọi người động viên tôi liên tục, giúp tôi có lại được sự hứng khởi bắt tay thực hiện live concert. Tôi thấy vui và hãnh diện khi khoảng 2.000 vé VIP được mua chỉ sau 10 phút mở bán. Không ngờ, một ca sĩ lâu năm như tôi vẫn còn được yêu mến đến vậy.

Gần một năm chuẩn bị, tôi làm việc với êkíp nhiệt tình, đồng nghiệp thân thiết như Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vy. Tôi cũng thích kết nối với thế hệ trẻ như Quốc Thiên, Hòa Minzy. Con trai tôi - bé Thiên Từ - cũng xuất hiện trong show.

MV "Đi về nơi xa" - Đan Trường MV "Đi về nơi xa" - Đan Trường, thực hiện năm 1999. Video: Nhân vật cung cấp

- Áp lực của anh khi thực hiện show?

- Tôi làm chương trình lớn nên lo lắng cho việc làm sao kéo được hàng nghìn khán giả đến xem trong thời buổi nhiều show nhạc miễn phí. Lần này, tôi đánh cược vào tình yêu của fan. Tôi cũng trăn trở về kinh phí khi con số đầu tư ngày càng phình to ra, từ vài tỷ dự tính ban đầu lên đến hơn chục tỷ.

Trong ba tháng trước show, tôi không nhận lịch diễn ở nước ngoài lẫn trong nước để có đủ sức khỏe, thời gian tập luyện. Tôi tìm mọi cách để tránh áp lực vì hiểu được điều đó khiến tinh thần bị suy yếu. Tôi không ôm đồm, quá cầu toàn rồi bực mình với những điều diễn ra không như mong muốn. Cả chặng đường làm nghề, tôi không tụ tập bạn bè, chỉ có đi hát rồi về nhà, luôn muốn sự xuất hiện của mình luôn thật trọn vẹn trên sân khấu.

Ca sĩ Đan Trường, 49 tuổi, quê TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhìn lại chặng đường 30 năm, anh thấy thay đổi lớn nhất trong âm nhạc của mình là gì?

- Thú thật, tôi nhiều lúc cố gắng làm mới bản thân, năm nào cũng ra vài sản phẩm bắt đúng xu hướng. Nhưng thực tế, trong tất cả show, khán giả cũng chỉ muốn nghe hit cũ. Mọi người toàn yêu cầu bài: Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa.

Tôi thấy may mắn vì trước đây, nổi tiếng ở thời điểm làng nhạc ít ca sĩ ít, nên khán giả trong lẫn ngoài nước đều biết đến tên tuổi. Hiện ca sĩ mới, bài hit liên tục xuất hiện, fan sẽ bị phân lớp, chia nhỏ.

Tôi cũng nghe nhạc hàng ngày để có thể học hỏi những cái hay, kết hợp giữa cái cũ và mới. Tôi giữ "lửa" cho khán giả bằng cách không diễn phòng trà thường xuyên, để tránh sự nhàm chán. Hiện công nghệ phát triển quá mạnh là bàn đạp để các bạn trẻ đưa âm nhạc của họ đến gần người nghe hơn. Thế hệ sau cũng rất tài năng có thể hát, đồng thời sáng tác, sản xuất âm nhạc. Trước sự thay đổi của thị trường tôi không hề nao núng vì tự tin có lượng khán giả riêng., không cạnh tranh với lớp trẻ.

- Anh trải qua những khó khăn gì để giữ vững tên tuổi được bền lâu?

- Sau khi học xong cấp ba, tôi theo nghề thợ tiện để giúp đỡ bố mẹ. Thời đó, cả nhà tôi chỉ có duy nhất chiếc xe đạp bị gỉ sét từ tăm, vành xe đến tay lái. Tôi thấy tội nghiệp các em mình thường nhìn người khác ăn khi ra đường. Hiếm có khi nào chúng tôi có được miếng thịt để ăn, chỉ toàn cơm độn khoai. Bạn bè xung quanh luôn nhìn vào tôi với ánh mắt khinh thường. Từ đó, tôi quyết tâm phải thành công để thay đổi được hoàn cảnh, thoát nghèo.

Tôi đánh đổi nhiều thứ mà ở thanh xuân đáng lẽ mình phải tận hưởng như tình yêu, sự vui chơi để tập trung làm việc kiếm tiền. Tôi chạy show nhiều và bị bệnh khó ngủ rồi uống thuốc cho qua, làm việc theo kiểu "bán mạng". Tôi không biết trân trọng sức khỏe lúc còn trẻ nên bây giờ có chút hối tiếc.

- Việc con trai xuất hiện trong chương trình sắp tới có ý nghĩa gì với anh?

- Tôi xác định Dấu ấn thanh xuân là live concert cuối trong sự nghiệp nên việc có bé Thiên Từ diễn trong show sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Ở nhà con trai thường thấy tôi hay đau nhức tay chân, có dấu hiệu của tuổi già (cười). Khi tham gia show, bé sẽ thấy được một hình ảnh khác của bố giàu năng lượng, cống hiến hết mình cho khán giả. Thiên Từ cũng sẽ hiểu vì sao tôi lại nghiêm khắc với bé. Mỗi khi con quấy hay làm gì sai tôi đều dạy rất rõ ràng. Tôi cho con thấy sự thành công của bố không hề đơn giản, trở thành tấm gương để bé không ngừng cố gắng trong mọi việc.

- Điều gì khiến anh quan tấm nhất ở hiện tại?

- Tôi thấy cần phải biết buông một số điều mà nhiều năm qua theo đuổi. Hiện tôi sống theo cách "mặc kệ", không quá suy nghĩ về công việc. Tôi giãn bớt việc chạy show và nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống hơn. Tôi chỉ bận tâm đến việc cùng vợ cũ nuôi dạy con, nuôi cá và tập thể dục mỗi ngày. Tôi chú ý chế độ ăn uống để duy trì thể lực, tăng sức đề kháng.

Trước đây tôi sợ cô đơn về già. Giờ tôi nghĩ đến việc lỡ như phải ở bên một người không hợp với mình thì càng khổ hơn. Vì vậy, tôi dè chừng trong chuyện tình cảm, để mọi thứ tùy duyên. Sau này, nếu bị bệnh tật, tôi sẽ thuê người nuôi dưỡng.

Đan Trường bên con trai Đan Trường luôn dành thời gian sang Mỹ thăm con trai và tạo điều kiện bé tiếp xúc với âm nhạc, ca hát. Video: Nhân vật cung cấp

Đan Trường nổi tiếng với nhiều bài như Kiếp ve sầu, Tình đơn phươngvà các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn Sóng Xanh. Giữa năm 2025, Đan Trường được mời ngồi "ghế nóng" cùng Tô Hữu Bằng trong chương trình âm nhạc Sing! Asia. Năm 2013, ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém anh 10 tuổi, sinh sống ở Mỹ. Họ thông báo ly hôn giữa tháng 7/2021, sau tám năm chung sống, có một con trai chung là Thiên Từ. Anh và vợ cũ giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy con.

Hoàng Dung