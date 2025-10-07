Đan Trường hát nhạc tình của Đông Thiên Đức

Ca sĩ Đan Trường thể hiện bài hát "Đâu ai ép ta yêu họ đâu" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, nói về triết lý trong tình yêu.

MV "Đâu có ai ép ta yêu họ đâu" MV "Đâu ai ép ta yêu họ đâu" (Đông Thiên Đức) - Đan Trường, phát tối 1/10. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc thuộc thể loại ballad, nội dung mang tính suy ngẫm về tình yêu và sự khổ đau. Ca sĩ cho biết khi nhận bản demo từ nhạc sĩ, anh nghe đi nghe lại nhiều lần để hiểu được thông điệp, truyền tải đến người nghe. Lời bài hát không đơn thuần kể về tình yêu bi lụy mà còn nói về sự lựa chọn trong cảm xúc.

"Câu hát chủ đề 'Đâu ai ép ta yêu họ đâu' ám ảnh tôi, nó như lời tự vấn, sự chấp nhận rằng nỗi buồn luôn song hành hạnh phúc khi yêu", ca sĩ nói.

Đan Trường cho biết theo dõi Đông Thiên Đức khi các ca khúc của anh được yêu mến, gây sốt vài năm trở lại đây. Các sáng tác của nhạc sĩ 8x có ca từ hay, giai điệu giàu cảm xúc. Anh cũng muốn hợp tác những người trẻ để học hỏi và làm mới bản thân.

Khi thu âm, ca sĩ nghĩ về trải nghiệm bản thân khi yêu ở quá khứ để tạo cảm xúc. Trong video nhạc, Đan Trường đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện nói về sự chờ đợi kiên nhẫn trong tình yêu.

Ca sĩ Đan Trường trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sản phẩm do đạo diễn Kai Nguyễn Hải thực hiện, với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Phương Bình, Phi Phụng, Phương Dung cùng các diễn viên Thanh Duy, Kha Ly, Lương Thế Thành.

Ban đầu, ca sĩ dự kiến phát hành MV tối 29/9. Tuy nhiên, trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung và miền Bắc, anh lùi lịch hai ngày để ưu tiên sự quan tâm cho các hoạt động khắc phục ảnh hưởng của bão, hướng về người đang gặp khó khăn. Anh dùng toàn bộ doanh thu từ sản phẩm mới trên YouTube, góp một phần nhỏ cho bà con nơi đang chịu thiên tai.

Đan Trường nổi tiếng với nhiều bài như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn Sóng Xanh. Năm 2013, ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém anh 10 tuổi, sinh sống ở Mỹ. Họ thông báo ly hôn giữa tháng 7/2021, sau tám năm chung sống, có con trai chung Thiên Từ (sáu tuổi).

Hoàng Dung