Đan Trường giữ ký ức thanh xuân

Hà NộiĐan Trường khiến khán giả 8x, 9x phấn khích với những bản hit cuối thập niên 1990, đầu 2000 trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát.

Liveshow Dấu ấn thanh xuân của Đan Trường diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, tối 1/11, thu hút khoàng 10.000 khán giả.

Sau khi mở màn bằng ca khúc chủ đề chương trình do tác giả Nguyễn Thương sáng tác, ca sĩ cho biết nhiều năm qua gặp biến cố sức khỏe, công việc khiến anh chùn bước tưởng chừng không thể thực hiện show kỷ niệm ba thập niên ca hát. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ, động viên của khán giả, anh vực dậy tinh thần. "Mấy ngày qua, Hà Nội mưa không ngớt khiến tôi lo lắng rất nhiều. Nên tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong đêm nay", Đan Trường nói.

Đan Trường hát liên khúc "Bước chân lẻ loi" Tiết mục "Bước chân lẻ loi". Video: Hoàng Dung

Ca sĩ đưa người xem trở về hồi ức thanh xuân qua các bài làm nên tên tuổi gồm Bước chân lẻ loi (Nguyễn Hà), Đi về nơi xa (Lê Quang), Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu (Hoài An), Không còn ai (Nguyễn Ngọc Thiện). Hàng nghìn người xem liên tục giơ đèn flash, hát theo từng bài. Anh nói khi cùng êkíp biên tập ca khúc cũng thấy "nổi da gà" khi ký ức một thời trở về. Suốt gần bốn giờ, ca sĩ dẫn dắt người xem đi qua các giai đoạn âm nhạc của anh từ dòng nhạc trẻ, dân ca đến sử ca.

Ở tuổi 49, ca sĩ vẫn giữ thể lực tốt trong phần lớn tiết mục của liveshow, liên tục biến hóa trên sân khấu trong các màn trình diễn như treo lơ lửng trên không, cưỡi ngựa, khoe vũ đạo. Ngoài ballad, anh còn hát thể loại EDM với liên khúc Thanh xuân của tôi (Tăng Nhật Tuệ), Còn lại một mình, Tình yêu huyền thoại (Lê Quang), Thiên hạ hữu tình nhân (PP Nguyễn). Với dòng nhạc không thể thiếu đã làm nên tên tuổi là dân ca miền Tây, ca sĩ chọn các bản Anh ba khía (Sơn Hạ), Cưới vợ miền Tây (Huỳnh James& Pjnboys), Muốn cua em làm bồ (Sinike) với sự đầu tư về bản phối, trang phục.

Đan Trường với liên khúc nhạc dance "Còn lại một mình" Đan Trường cũng liên khúc nhạc dance "Còn lại một mình". Video: Hoàng Dung

Phần kết hợp của Đan Trường với ca sĩ khách mời mang lại nhiều hiệu ứng cảm xúc cho đêm diễn. Chủ nhân đêm nhạc và Rhyder mang đến ca khúc mới Tinh hoa xứ Bắc (Tuấn Cry). Rapper Đen phối hợp đàn anh thể hiện bản mashup Bài này chill phết và Lối nhỏ. Đan Trường cùng Hòa Minzy song ca Mộng tình si (Lê Thành Trung), Quốc Thiên trong liên khúc Chờ trên tháng năm - Phong ba cuộc tình (Lê Quang). Theo Quốc Thiên, đàn anh là thần tượng đầu tiên anh viết thư tay bày tỏ sự hâm mộ khi đang học lớp 7. Tiết mục Ảo mộng tình yêu đánh dấu màn tái hợp được mọi người mong chờ giữa Đan Trường và Cẩm Ly. Hai "người tình sân khấu" mang đến không khí bùng nổ, gợi nhớ thời hoàng kim nhạc Việt thập niên 2000.

Đan Trường kết thúc show bằng bản Chặng đường dài (Quốc Cường) nói về chặng đường làm nghề suốt nhiều năm qua của anh. Ca sĩ xúc động: "Tôi là thanh xuân của khán giả và mọi người cũng là thanh xuân của tôi. Tôi hạnh phúc khi vẫn còn được hát".

Đan Trường, Quốc Thiên song ca "Chờ trên tháng năm, Phong ba cuộc tình" Đan Trường, Quốc Thiên song ca liên khúc "Chờ trên tháng năm, Phong ba cuộc tình". Video: Hoàng Dung

Trước show hai tháng, ca sĩ không nhận lời đi diễn, tập trung sức để tập luyện, biên tập bài cùng cộng sự. Anh giảm 5 kg trong quá trình chuẩn bị cho liveshow lớn trong sự nghiệp. Giám đốc âm nhạc Minh Vy nhận xét: 'Ba mươi năm trôi qua, Đan Trường vẫn hát live chắc và giữ được phong độ khiến tôi nể phục".

Đến ủng hộ ca sĩ, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc nói khi Đan Trường nổi tiếng thì anh vẫn đang học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. "Tôi trân trọng những cống hiến, nỗ lực của Đan Trường trong suốt 30 năm qua", ông Xuân Bắc cho biết.

Đa số khán giả nán lại sân khấu đến khuya để ủng hộ ca sĩ dù trời nhiều lúc đổ mưa. Khán giả Lan Anh (39 tuổi, Hà Nội) cho biết những năm học cấp ba cô là fan của Đan Trường, từng đi xem liveshow đầu tiên của ca sĩ - Cảm ơn cuộc đời - vào năm 2000. Cô nói: "25 năm qua, tình cảm tôi dành cho anh ấy không thay đổi. Khi ca khúc Tình đơn phương, Kiếp ve sầu vang lên, những kỷ niệm thời xưa trong tôi ùa về".

Khâu thiết kế sân khấu góp phần giúp đêm nhạc thêm ấn tượng với chiều dài hàng chục mét. Êkíp sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như bàn nâng, xoay, cột lửa, khói, đạo cụ, màn hình LED cỡ lớn tăng hiệu ứng thị giác. Ở tiết mục mashup sử ca Hào khí Việt Nam (Bảo Phúc), Dòng máu lạc hồng (Lê Quang), Đan Trường cùng con trai - Thiên Từ - cưỡi ngựa với sự hỗ trợ của 16 diễn viên cưỡi ngựa theo sau, 24 nghệ sĩ múa.

Với mong muốn khán giả nhiều nơi có thể theo dõi show, Đan Trường kết hợp với 28 cụm rạp chiếu phim trên cả nước, livestream chương trình. Quản lý ca sĩ - ông Hoàng Tuấn - cho biết lúc đầu kinh phí dự tính là 11 tỷ đồng, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chi phí tăng lên 14 tỷ đồng.

Đan Trường hát "Tình đơn phương" Khán giả hòa giọng cùng Đan Trường trong bản "Tình đơn phương". Video: Hoàng Dung

Đan Trường nổi tiếng với nhiều bài như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh. Giữa năm 2025, Đan Trường được mời ngồi "ghế nóng" cùng tài tử Tô Hữu Bằng trong chương trình âm nhạc Sing! Asia.

Năm 2013, ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém anh 10 tuổi, sinh sống ở Mỹ. Họ thông báo ly hôn giữa tháng 7/2021, sau tám năm chung sống, có một con trai chung là Thiên Từ. Anh và vợ cũ làm bạn với nhau để cùng nuôi dạy con

Hoàng Dung