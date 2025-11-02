Đan Trường cùng con trai cưỡi ngựa trong liveshow

Hà NộiCa sĩ Đan Trường cùng bé Mathis Thiên Từ cưỡi ngựa, thể hiện liên khúc sử thi trong liveshow ''Dấu ấn thanh xuân'', tối 1/11.

Đan Trường và con trai cưỡi ngựa trong livedshow Tiết mục của Đan Trường và bé Thiên Từ. Video: Hoàng Dung

Dưới cơn mưa nhỏ hạt, Đan Trường và con trai biểu diễn mashup Hào khí Việt Nam (Bảo Phúc), Dòng máu lạc hồng (Lê Quang). Để thể hiện tinh thần hào hùng, sân khấu được dàn dựng như một lễ hội lịch sử với sự tham gia của 16 diễn viên cưỡi ngựa, 24 nghệ sĩ múa. Ca sĩ cùng bé Thiên Từ cưỡi ngựa vòng quanh sân khấu.

Đan Trường và con trai dành ba ngày tập luyện cho phần trình diễn, nói đây là kỷ niệm khó quên. Trong đêm nhạc, Mathis Thiên Từ hát ca khúc Rise for you do mẹ bé sáng tác, gửi thông điệp: ''Dù phía trước khó khăn đến đâu, con sẽ không ngừng bước tới, cố gắng vì ước mơ của mình và bố''.

Khi Thiên Từ còn nhỏ, vợ cũ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên - khuyến khích bé học hát, đàn. Thỉnh thoảng, ca sĩ tạo điều kiện cho con hát cùng anh ở một số chương trình nhỏ, phòng trà. Live concert Dấu ấn thanh xuân là lần đầu anh đưa con trai lên một sân khấu lớn.

Đan Trường và bé Mathis Thiên Từ tập cưỡi ngựa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài con trai, Đan Trường song ca dàn khách mời Cẩm Ly, Hòa Minzy, Quốc Thiên, rapper Đen Vâu, Rhyder. Trong bốn giờ, ca sĩ thể hiện gần 40 ca khúc gắn với tên tuổi anh 30 năm trước như Bước chân lẻ loi (Nguyễn Hà), Đi về nơi xa (Lê Quang), Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu (Hoài An), Không còn ai (Nguyễn Ngọc Thiện). Anh cũng hát các bản nhạc mới dành riêng cho live concert như Ai trách mẹ làm gì (Đông Thiên Đức), Tinh hoa xứ Bắc (Tuấn Cry).

Đêm nhạc được thông báo bắt đầu lúc 19h nhưng từ đầu giờ chiều, người hâm mộ của Đan Trường đã có mặt, xếp hàng dài để vào cửa. Gần 10.000 khán giả lấp kín sân khấu ngoài trời diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh. Trước đó, ca sĩ cho biết chi 11 tỷ đồng làm live concert cuối cùng của sự nghiệp, do những năm tiếp theo có thể điều kiện sức khỏe và nhiều yếu tố khác không cho phép.

Đan Trường, 49 tuổi, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và các bài nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh. Giữa năm nay, Đan Trường được mời ngồi "ghế nóng" cùng Tô Hữu Bằng trong chương trình âm nhạc Sing! Asia.

Năm 2013, ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém anh 10 tuổi, sinh sống ở Mỹ. Hai người thông báo ly hôn giữa tháng 7/2021 sau tám năm chung sống, có một con trai chung là Thiên Từ. Anh và vợ cũ giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy con.

Hoàng Dung