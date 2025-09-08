Đan Trường chi 11 tỷ đồng làm live concert

Ca sĩ Đan Trường nói dùng số tiền 11 tỷ đồng đầu tư sân khấu, làm nhạc, thực hiện live concert cuối cùng trong sự nghiệp ca hát.

Live concert Dấu ấn thanh xuân, dự kiến đón khoảng 10 nghìn khán giả, sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Hà Nội. Chiều 8/9, Đan Trường cho biết áp lực lớn nhất trong chương trình là kinh phí và sức khỏe. Anh bị đau xương khớp và rối loạn tiền đình, chữa trị nhiều năm qua nhưng không khỏi. Vì vậy, anh phải cố gắng rèn thể lực để trình diễn 30 tiết mục trong show. Ban đầu anh và êkíp tính toán đầu tư vừa phải nhưng thực tế con số hơn chục tỷ. Chi phí dàn dựng sân khấu, hòa âm, hệ thống ánh sáng hiện đại đều tốn kém.

Theo ca sĩ, chỉ riêng việc thuê 18 con ngựa nhập khẩu to, đẹp, dự kiến chở từ TP HCM ra Hà Nội phục vụ cho một màn diễn cũng lên con số vài trăm triệu. Ngoài bỏ tiền túi, anh được sự hỗ trợ, giúp sức từ các đồng nghiệp, đơn vị hợp tác sản xuất.

"Đây là liveshow cuối trong sự nghiệp của tôi vì những năm tiếp theo có thể điều kiện sức khỏe và nhiều yếu tố khác không cho phép tôi làm thêm chương trình lớn nào nữa. Tôi cùng ông bầu Hoàng Tuấn dốc hết lực để đầu tư cho show kỷ niệm cột mốc 30 năm này", Đan Trường nói.

Ca sĩ Đan Trường tại buổi giới thiệu live concert kỷ niệm 30 năm ca hát tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Dung

Chương trình chia làm ba phần, tái hiện chặng đường hoạt âm nhạc của ca sĩ từ thời Làn Sóng Xanh đến nay. Trong đó, phần mở đầu gồm những ca khúc hit ghi dấu tên tuổi của anh như: Tình khúc vàng, Tình đơn phương, Kiếp ve sầu. Phần thứ hai là những bài hát dân ca, sử ca. Theo ca sĩ, điểm nhấn là chương cuối với những bài mới hoàn toàn, đặt hàng từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Tuấn Cry.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có triển lãm mang tên Đan Trường - 30 năm thành tựu, trưng bày những kỷ vật, dấu ấn trong sự nghiệp của ca sĩ.

Dàn khách mời của chương trình gồm: Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen Vâu, Rhyder, con trai Đan Trường - bé Thiên Từ. Đạo diễn Minh Vy đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc.

MV "Kiếp ve sầu" của Đan Trường MV "Kiếp ve sầu" - Đan Trường. Video: Nhân vật cung cấp

Đan Trường nổi tiếng với nhiều bài như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn Sóng Xanh. Giữa năm 2025, Đan Trường được mời ngồi "ghế nóng" cùng Tô Hữu Bằng trong chương trình âm nhạc Sing! Asia.

Năm 2013, ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém anh 10 tuổi, sinh sống ở Mỹ. Họ thông báo ly hôn giữa tháng 7/2021, sau tám năm chung sống, có một con trai chung là Thiên Từ. Anh và vợ cũ giữ quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy con.

Hoàng Dung