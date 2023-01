Dân Trung Quốc buồn đau khi nhiều người nổi tiếng qua đời

Nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng qua đời trong một tháng qua, kể từ khi Trung Quốc nới hạn chế Covid-19, khiến dư luận nước này buồn đau, lo âu.

Vào ngày đầu năm mới, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ nỗi tiếc thương khi nam diễn viên gạo cội Gong Jintang qua đời ở tuổi 83. Truyền thông địa phương đưa tin về cái chết của ông, nhưng không nêu nguyên nhân.

Ông nổi tiếng với vai diễn "Bố Kang" trong loạt phim sitcom Gia đình Kang, được phát sóng từ những năm 2000, từng được nhiều người Trung Quốc yêu mến.

"Tôi rất đau buồn. Ông Gong là ký ức đẹp trong hai thế hệ chúng tôi", một người viết trên mạng xã hội Weibo.

Hồi tháng trước, những người yêu mến opera ở Bắc Kinh bị sốc trước sự ra đi đột ngột của Chu Lanlan, nữ ca sĩ 40 tuổi từng biểu diễn tại Thế vận hội 2008. Cáo phó của Đại học Nghệ thuật Opera Bắc Kinh cho biết cô qua đời vì bệnh tật.

Truyền thông địa phương dẫn lời gia đình Chu Lanlan cho hay họ đau buồn trước cái chết của cô, nhưng không nêu nguyên nhân.

Nữ ca sĩ Opera Chu Lanlan biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: CCTV.

Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó Covid-19 từ ngày 7/12/2022, làn sóng dịch bùng phát nghiêm trọng ở nhiều địa phương, khiến các bệnh viện quá tải. Tình trạng này khiến một số quốc gia phương Tây quyết định siết hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ngừng công bố dữ liệu Covid-19 hàng ngày và báo cáo tổng cộng 22 ca tử vong mới kể từ khi nới hạn chế.

Tuy nhiên, Micheal Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bày tỏ lo ngại rằng dữ liệu Covid-19 của Trung Quốc chưa đầy đủ, do Bắc Kinh thu hẹp các tiêu chí phân loại trường hợp tử vong.

Một cụ ông đang sử dụng vaccine Covid-19 dạng hít tại Quý Châu, Trung Quốc, ngày 29/12. Ảnh: AFP.

Trên Weibo, hashtag "sóng Covid-19 đầu tiên không gây ra nhiều ca tử vong", đề cập phát biểu hồi tháng 12/2022 của một quan chức y tế Trung Quốc, đã thu hút hơn 220 triệu lượt xem.

Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này, khi đọc các bản tin về sự ra đi của những người nổi tiếng cũng như người thân, bạn bè.

Wang Jingguang, đạo diễn nổi tiếng với bộ phim Never Come Back hồi năm 2013, qua đời tháng trước ở tuổi 54. Ni Zhen, nhà viết kịch lừng danh với bộ phim kinh điển Raise the Red Lantern năm 1991, cũng ra đi hồi tháng 12/2022 ở tuổi 83.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu danh thủ bóng đá Wang Ruoji chết tháng trước vì Covid-19 ở tuổi 37.

"Nhiều người nổi tiếng qua đời, trong đó có những người còn rất trẻ", Haishang Yilanghua, người có ảnh hưởng trên Weibo với 364.000 người theo dõi, viết. "Đây là những cái chết được công khai, nhưng có thể còn nhiều người khác ra đi mà không được biết đến".

Đức Trung (Theo Guardian)