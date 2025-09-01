'Dân tộc Việt Nam sẽ chinh phục những đỉnh cao mới'

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định với ý chí, khát vọng, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tối 1/9 tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự, theo TTXVN.

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, anh hùng lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sĩ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 1/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Bí thư thứ nhất; Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Hạ viện Belarus Igor Sergeenko, Phó thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith; Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev đã dẫn đầu các đoàn đại biểu của nước mình tới dự buổi chiêu đãi. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhắc về ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức chúc mừng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới. Theo ông, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn với chúng tôi", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

