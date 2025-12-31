Dân sống gần dinh thự ông Putin 'không thấy dấu hiệu vụ tập kích'

Cư dân thị trấn Valdai, vùng Novgorod, nơi có dinh thự của ông Putin, cho biết họ không thấy dấu hiệu nào về việc khu vực này bị tập kích.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/12 cáo buộc Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở ngoại ô thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod. Ông cho hay toàn bộ số UAV này đã bị phòng không Nga bắn hạ, cho biết không ghi nhận thương vong hay thiệt hại, nhưng khẳng định "những hành động liều lĩnh như vậy không thể không đáp trả"

Tuy nhiên, trang Mozhem Obyasnit của Nga ngày 30/12 dẫn thông tin từ 14 cư dân sống ở thị trấn Valdai nói rằng họ không nhận được bất cứ tin nhắn cảnh báo nào từ giới chức cũng như không nghe thấy âm thanh nào của kiểu tập kích bằng UAV vào đêm 28/12, rạng sáng 29/12.

"Đêm đó không có tiếng động, không có tiếng nổ, không có gì. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, cả thị trấn sẽ xôn xao", một cư dân ở thị trấn Valdai nói.

Dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Valdai, được gọi là Dolgiye Borody, nằm ở phía đông bắc thị trấn và được ngăn cách với phần còn lại bởi hồ Valdai.

Cư dân tại đây nói rằng họ thường xuyên biết được khi nào Tổng thống Putin tới dinh thự, do số lượng trực thăng hộ tống dày đặc.

Ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 8/2023 về khu vực hợp dinh thự của ông Putin ở Novgorod. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẽ phải xem xét lại lập trường đàm phán của mình về Ukraine, cũng như cảnh báo đã chọn mục tiêu, thời điểm để trả đũa đòn tập kích của Ukraine nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, số liệu mà các quan chức Nga đưa ra về vụ tập kích không thống nhất. Aleksandr Dronov, thống đốc tỉnh Novgorod, sáng 29/12 đăng loạt tuyên bố trên mạng xã hội rằng 41 UAV đã bị bắn hạ ở tỉnh này, nhưng không nêu mục tiêu cụ thể mà chúng nhắm đến. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo nói rằng chỉ có 18 UAV bị bắn hạ trong khu vực Novgorod trong đêm.

Grace Mappes, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ, cho hay thông thường khi Ukraine thực hiện một cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, sẽ có "thông tin từ người dân và chính quyền địa phương về UAV hoặc các mảnh vỡ" khi chúng bị bắn hạ trên không phận. Những mảnh vỡ UAV này khi rơi xuống đất cũng thường gây ra các vụ nổ hoặc đám cháy lớn.

Nhưng trên mạng xã hội Nga ngày 29/12 không xuất hiện bất cứ video nào cho thấy các UAV bay trên bầu trời hay hệ thống phòng không kích hoạt, cũng như hình ảnh về những vụ hỏa hoạn, cột khói hoặc tiếng nổ lớn tại các vị trí được xác định cụ thể ở tỉnh Novgorod.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về vụ tập kích vào dinh thự ông Putin, gọi đây là thông tin "dối trá" để biện minh cho các cuộc tấn công tiếp theo của Moskva vào Kiev. Ông cũng chỉ trích Nga đang phá hoại nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt để chấm dứt cuộc xung đột.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Nga thông báo về cuộc tập kích, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm "tích cực" với ông Putin về vấn đề Ukraine. Ông Trump cho biết đã được ông Putin thông báo về vụ tập kích dinh thự và bày tỏ "rất tức giận".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng Ukraine không thực hiện đòn tập kích như vậy. "Các bạn nói rằng vụ tấn công có thể không xảy ra? Cũng có khả năng như vậy, tôi đoán thế", ông Trump nói với các phóng viên.

