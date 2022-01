Dân số Nga giảm chưa từng thấy

Dân số Nga năm 2021 thấp hơn một triệu người so với năm trước, mức giảm kỷ lục kể từ khi Liên Xô tan rã, chủ yếu do Covid-19.

Cơ quan thống kê Nga Rosstat hôm qua công bố số liệu cho thấy tính đến tháng 1/2021, dân số Nga là gần 146,2 triệu, giảm 1,04 triệu người so với một năm trước. Tổng cộng hơn 2,4 triệu người đã chết ở Nga trong năm 2021, tăng 15,1% so với năm trước.

Đây là mức suy giảm dân số lớn chưa từng thấy ở Nga, kể từ khi Liên Xô tan rã. Tình hình nhân khẩu học trở nên trầm trọng hơn do Covid-19, với hơn 600.000 người đã chết vì đại dịch. Số liệu mới cho thấy xu hướng dân số tiếp tục giảm, bởi trong năm 2020, dân số Nga đã giảm hơn nửa triệu người.

Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 do Rosstat công bố hàng tháng cao hơn nhiều so với số liệu trên website của chính phủ. Chính phủ Nga hiện ghi nhận 329.443 người chết vì Covid-19, là những ca tử vong được xác nhận do đại dịch sau khi có kết quả khám nghiệm y tế.

Hành khách đi dọc sân ga tàu điện ngầm ở Moskva, Nga tháng 11/2021. Ảnh: Reuters.

Nga đã phải vật lộn để kiềm chế đại dịch do chiến dịch tiêm chủng chậm chạp, chính quyền không áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Số người chết do đại dịch làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học liên quan tỷ lệ sinh và tuổi thọ thấp mà Nga đã phải đối mặt 30 năm qua.

Tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ Nga hiện nay là khoảng 1,5, thấp hơn so với mức tối thiểu 2,1 để duy trì dân số.

Dân số sụt giảm là một trong những quan tâm hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin từ khi ông lên nắm quyền hơn hai thập kỷ trước. Trong các bài phát biểu toàn quốc, Putin thường xuyên khuyến khích người Nga sinh thêm con và sống lành mạnh hơn để nâng cao tuổi thọ.

Chính phủ Nga đã đưa ra một số hỗ trợ tài chính cho các bậc cha mẹ sinh hơn một con, như thưởng tiền mặt và lãi suất thế chấp ưu đãi. Trong cuộc họp báo thường niên tháng 12 năm ngoái, Putin nhấn mạnh dân số 146 triệu người là không đủ cho "vị thế địa chính trị" của đất nước và cũng gây ra tình trạng thiếu lao động.

Huyền Lê (Theo AFP)