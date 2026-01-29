Dân số Mỹ tăng chậm giữa lúc siết nhập cư

Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng dân số thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19 trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump siết chặt chính sách nhập cư.

Theo số liệu mới công bố ngày 27/1 của Cục Điều tra Dân số Mỹ, từ 30/6/2024 đến 1/7/2025, dân số nước này tăng 1,8 triệu lên mức gần 342 triệu người. Tỷ lệ tăng trưởng này chỉ xấp xỉ 0,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Trong khoảng thời gian này, số lượng người nhập cư vào Mỹ là gần 1,3 triệu người, thấp hơn mức 2,7 triệu cùng kỳ trước đó. Con số này dự kiến còn thấp hơn nữa trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, khi kiểm soát nhập cư là một trong những ưu tiên của chính quyền.

Tăng trưởng dân số tại Mỹ đã chậm lại trong nhiều thập kỷ, phần lớn do tỷ lệ sinh sụt giảm. Từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2025, số ca sinh ở Mỹ cao hơn số ca tử là 519.000. Mức này tương đối ổn định so với năm ngoái nhưng lại là sự sụt giảm mạnh so với đầu thập kỷ. Vào năm 2017, số ca sinh nhiều hơn ca tử tới gần 1,1 triệu người.

Số liệu mới cho thấy xu hướng tỷ lệ sinh giảm vẫn tiếp diễn, song dòng người nhập cư không còn bù đắp được cho tình trạng này nhiều như những năm trước đây. Phân tích của truyền thông Mỹ cho rằng nguyên nhân chính nằm ở việc đóng cửa biên giới. Bên cạnh đó, còn một số yếu tố khác như việc xin thị thực ngày càng khó khăn, cũng như công dân nước ngoài chủ động lựa chọn không đến Mỹ hoặc tự nguyện rời đi.

Hai mẹ con chơi trượt tuyết trong công viên ở New York, Mỹ ngày 26/1. Ảnh: AP

Phân tích cũng chỉ ra việc trục xuất chỉ tác động một phần nhỏ, dù chính quyền ông Trump đã tăng cường đưa người nhập cư ra khỏi Mỹ trong năm đầu nhiệm kỳ. Khoảng 230.000 người đã bị trục xuất trong năm 2025.

Tăng trưởng dân số là thước đo sức khỏe nhân khẩu học của một quốc gia. Mỹ cần đảm bảo lực lượng lao động trẻ và người đóng thuế đủ lớn để chi trả phúc lợi cho Thế hệ Baby boomer, những người sinh ra trong thời kỳ 1946-1964 đang nghỉ hưu. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh tại Mỹ đã giảm liên tục kể từ cuộc suy thoái năm 2008.

Nhà nhân khẩu học Kenneth Johnson từ Đại học New Hampshire nhấn mạnh "nhập cư là yếu tố then chốt duy trì sự phát triển của Mỹ trong thập kỷ này". Ông lưu ý nhập cư đóng góp 40% vào tăng trưởng dân số giai đoạn 2010-2020, nhưng hiện tại tỷ lệ này đã lên tới 80%.

Julia Gelatt từ Viện Chính sách Di cư cảnh báo giảm nhập cư khi tỷ lệ sinh đang thấp là "công thức dẫn đến tăng trưởng kinh tế kém và suy giảm năng lực cạnh tranh quốc tế".

Ngọc Anh (Theo Reuters, CBS News)