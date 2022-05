Dàn siêu anh hùng trong 'Doctor Strange 2'

Captain Carter (Hayley Atwell): Nhân vật này là biến thể của Peggy Carter từng xuất hiện trong series hoạt hình What If…? mùa đầu tiên. Captain Carter gây chú ý vì xuất hiện như phiên bản thay thế cho Captain America (Chris Evans) sau Avengers: Endgame (2019). Cô góp mặt trên màn ảnh rộng với tư cách thành viên hội Illuminati.

Hayley Atwell nổi tiếng với vai bạn gái Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Peggy Carter là vai chính trong Captain America: The First Avenger (2011), sau đó xuất hiện trong The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015) và Avengers: Endgame (2019). Do nhân vật có nhiều fan, Marvel Studios làm series truyền hình riêng mang tên Agent Carter. Ảnh: Disney