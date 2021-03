Dàn siêu anh hùng Justice League bản đặc biệt trên FPT Play

Các siêu anh hùng Justice League của nhà DC thường có sức mạnh tựa như thần linh. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ vẫn bị ràng buộc bởi số phận và vòng tròn sinh lão bệnh tử.

Hoàng tử Thủy Tề Aquaman

Dù đóng vai trò quan trọng trong các phim của DC Comics nhưng đến khi Batman V Superman: Dawn of Justice phát hành, Aquaman mới xuất hiện với tạo hình do người thật thủ vai trước.

Jason Momoa lần đầu hoá thân Aquaman trong Batman vs. Superman vào năm 2016 và tiếp tục ghi dấu ấn trong Justice League một năm sau đó. Trong sự kiện Throne of Atlantis nổi tiếng, Aquaman từng đấm bay Superman, hạ gục Mammoth của Fearsome Five, đối thủ nặng ký của Superman, trong Justice League. Sau đó, nhân vật này còn đọ sức cũng hai người bạn cũ khi Superman bị mất sức mạnh tạm thời.

Người dơi Batman

Trong phiên bản đặc biệt của đạo diễn Zack Snyder (Snyder's Cut), Batman không được trao thêm siêu năng lực, nhưng bù lại, anh sẽ sở hữu các phương tiện cùng kho vũ khí lợi hại, đủ sức chiến đấu trực tiếp với những kẻ xâm lược đến từ hành tinh Apokolips.

Trong đó, chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng từng xuất hiện trong The Dark Knight Returns, hứa hẹn trở thành trợ thủ hữu hiệu giúp Batman đẩy lùi đội quân quỷ Parademon.

Ngoài ra, một phân cảnh khác trong trailer cho thấy hình ảnh Batman không hề nao núng trước những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Nhân vật sử dụng găng tay để bẻ hướng đường đạn bay về phía mình.

Cyborg "số nhọ"

Nhân vật Cyborg do Ray Fisher thủ vai được xem là nhân vật "nhọ" nhất trong Justice League vì phải chịu đựng số phận bị viết lại nhiều lần nhất trong vũ trụ DC. Snyder từng nói Justice League là câu chuyện khởi nguồn của Cyborg và anh ta được xem như là "trái tim" của bộ phim. Tuy nhiên, câu chuyện nguồn gốc của Cyborg đã bị "chôn vùi" ở phiên bản 2017.

Phiên bản Justice League sắp tới sẽ là cơ hội để khán giả nhìn nhận nhân vật Cyborg qua câu chuyện về nguồn gốc và cái giá Victor Stone đã phải đánh đổi để thành thành một siêu anh hùng. Nhiều người xem bình luận Joss Whedon, người viết lại kịch bản năm 2017, đã xé nát "trái tim" của Justice League và phiên bản đặc biệt của Zack đã mang nó trở lại.

The Flash

Vào năm 2017, Iris (Clemons thủ vai) được giới thiệu trong phân cảnh "bị bệnh" nhưng với bản Snyder’s cut, nhân vật này được Barry cứu khỏi một vụ tai nạn xe hơi. Đó là cách Justice League giới thiệu Iris đến với vũ trụ DC và liên kết chúng với câu chuyện lớn hơn của nhân vật Barry Allen (The Flash). Nhưng, Iris West đã bị cắt cùng với các câu chuyện liên quan tới the Flash trong bản chiếu rạp vào năm 2017.

Qua các câu chuyện trước đây về Iris và Barry, Snyder’s cut sẽ thiết lập lại cách khai thác cặp đôi này. Cho đến thời điểm Barry cứu Iris trong trailer, cô có vẻ không biết về khả năng của anh. Ngoài ra, cô sẽ xuất hiện với tư cách nhà báo, cũng như là người bạn tốt của Barry.

Superman có thể hồi sinh

Bộ suit đen Zack Snyder khoác lên người Superman trong Justice League 2021 được đặt tên là Regeneration Suit, liên quan tới sự kiện Death of Superman kéo dài một năm trong DC Comics. Siêu anh hùng này đã mặc nó sau khi sống sót trở về trong trận chiến cam go, tưởng như bỏ mạng, với Doomsday. Nó tăng khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời, giúp Superman hồi phục toàn bộ sức mạnh một cách nhanh chóng hơn.

So với phiên bản truyện tranh, bộ đồ của Superman trong phần phim Justice League sắp tới có thêm áo choàng và chiếc khiên S-Shield màu ánh bạc.

Wonder Woman

Sự hiện diện của Wonder Woman đã trở thành biểu tượng của công lý và bình đẳng trong gần một thế kỷ. Trong tất cả các thành viên của Justice League, mặc dù cô là một người sống ẩn dật nhưng có kỹ năng "làm người" tốt nhất.

Cô ấy đối xử tốt với Flash và Batman. Hơn nữa, Diana (Wonder Woman) là người duy nhất gây ấn tượng với Aquaman để khiến anh tin tưởng vào sự chiến thắng của toàn đội. Trong cuộc nói chuyện với Bruce Wayne trong phim, Diana đã nhắc đến quá khứ, bản thân cũng như thái độ của cô với thế giới.

Ở phiên bản trước, Diana cố gắng tránh xa mọi người và không đề cập đến những gì đã xảy ra với mình hoặc Steve. Nhưng với phiên bản 2021, cô đã mở lòng hơn.

