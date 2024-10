Dàn sao xuất hiện tại khai mạc VPBank Hanoi International Marathon 2024

Anh Tú, Mỹ Mỹ, Rhyder sẽ khuấy động bầu không khí Prime's Night - đêm nhạc thuộc khuôn khổ lễ khai mạc VPBank Hanoi International Marathon 2024, tối 11/10.

Mở đầu đêm nhạc là sự xuất hiện của Anh Tú - nam ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi The Voice, quán quân The Masked Singer Vietnam mùa 2 trong hình tượng Voi Bản Đôn. Anh mang đến sân khấu Prime's Night các ca khúc Yêu 5, Duyên do trời phận tại ta, Ngày mai người ta lấy chồng/Khóa ly biệt, Một phần hai... Tiếp nối Anh Tú là Mỹ Mỹ. Cô sẽ trình bày các bản hit đã gắn liền với tên tuổi như Anh chẳng thoát đâu, Em chỉ muốn được chill, Không ai khác ngoài em.

Từ trái qua: Anh Tú, Mỹ Mỹ, Rhyder. Ảnh: VPBank

Ca sĩ trẻ Rhyder kết lại đêm Prime's Night Concert với các ca khúc Intro, Anh quen với cô đơn mang phong cách hiện đại, trẻ trung; khuấy động sân khấu với Dân chơi sao phải khóc, Chịu cách mình nói thua.

Prime's Night concert cũng là sự kiện kỉ niệm sinh nhật 3 năm của VPBank Prime. Ngoài ra, VPIM 2024 còn mang đến các trạm nhạc do ban tổ chức bố trí dọc đường chạy. Đầu tiên là trạm VPBank Diamond, đặt tại ngã tư Hàng Khay. Các bản nhạc được phối với âm thanh của violin, saxophone trên nền nhạc điện tử.

Thiết kế sân khấu Prime's Night. Ảnh: VPBank

Tiếp đến là trạm nhạc VPBank Prime tại tòa nhà Sao Bắc (phố Dã Tượng). Không gian âm nhạc tại đây có sự xuất hiện của ban nhạc điện tử và những giọng ca trẻ. Cuối cùng, trạm VPBank Securities tại vườn hoa Lý Thái Tổ là nơi người tham gia thưởng những ca khúc về Hà Nội, tình yêu, đất nước và con người trên nền acoustic.

Đây không phải lần đầu tiên VPBank mang đến trải nghiệm âm nhạc trên đường chạy. Trước đó, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 hồi tháng tư, ban tổ chức cũng đã đem đến năm trạm với các ban nhạc luân phiên biểu diễn. Tại vạch đích hội tụ dàn sao gồm DJ Mie, Isaac, Myra Trần, Chillies Band.

Khán giả và VĐV hòa mình vào âm nhạc tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Ảnh: VPBank

VPBank Hanoi International Marathon 2024 (VPIM) chính thức khởi tranh vào ngày 13/10, dự kiến thu hút 11.000 vận động viên, từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hoạt động mở màn cho lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 nhằm lan tỏa những giá trị sống tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo đến với xã hội, cộng đồng.

(Nguồn: VPBank)