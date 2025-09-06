Dàn sao 'Vượt ngục' sau 20 năm

Dịp này, dàn diễn viên cũng được quan tâm trở lại. Wentworth Miller hóa thân kỹ sư thông minh Michael Scofield, gây ấn tượng với người xem bởi những màn phô diễn tài trí. Ảnh: Fox, TV Insider

Sau thành công của vai diễn, anh tham gia các tác phẩm như Resident Evil: Afterlife, Law & Order: Special Victims Unit. Ngoài vai trò diễn viên, Miller viết kịch bản cho một số phim gồm Stoker, The Disappointments Room. Tháng 6/2024, anh tái hợp Lincoln Burrows, cùng đóng chính trong truyền hình Snatchback, nói về giải cứu con tin. Sau Snatchback, diễn viên chưa có dự án mới.

Diễn viên sinh năm 1972, công khai là người đồng tính năm 2013. Trong một lần chia sẻ năm 2020, Miller nói ngừng đóng Prison Break vì không muốn thể hiện nhân vật dị tính.