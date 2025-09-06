Dàn sao 'Vượt ngục' sau 20 năm

Dịp này, dàn diễn viên cũng được quan tâm trở lại. Wentworth Miller hóa thân kỹ sư thông minh Michael Scofield, gây ấn tượng với người xem bởi những màn phô diễn tài trí. Ảnh: Fox, TV Insider
Sau thành công của vai diễn, anh tham gia các tác phẩm như Resident Evil: Afterlife, Law & Order: Special Victims Unit. Ngoài vai trò diễn viên, Miller viết kịch bản cho một số phim gồm Stoker, The Disappointments Room. Tháng 6/2024, anh tái hợp Lincoln Burrows, cùng đóng chính trong truyền hình Snatchback, nói về giải cứu con tin. Sau Snatchback, diễn viên chưa có dự án mới.
Diễn viên sinh năm 1972, công khai là người đồng tính năm 2013. Trong một lần chia sẻ năm 2020, Miller nói ngừng đóng Prison Break vì không muốn thể hiện nhân vật dị tính.
Dịp này, dàn diễn viên cũng được quan tâm trở lại. Wentworth Miller hóa thân kỹ sư thông minh Michael Scofield, gây ấn tượng với người xem bởi những màn phô diễn tài trí. Ảnh: Fox, TV Insider
Sau thành công của vai diễn, anh tham gia các tác phẩm như Resident Evil: Afterlife, Law & Order: Special Victims Unit. Ngoài vai trò diễn viên, Miller viết kịch bản cho một số phim gồm Stoker, The Disappointments Room. Tháng 6/2024, anh tái hợp Lincoln Burrows, cùng đóng chính trong truyền hình Snatchback, nói về giải cứu con tin. Sau Snatchback, diễn viên chưa có dự án mới.
Diễn viên sinh năm 1972, công khai là người đồng tính năm 2013. Trong một lần chia sẻ năm 2020, Miller nói ngừng đóng Prison Break vì không muốn thể hiện nhân vật dị tính.
Dominic Purcell thể hiện vai Lincoln Burrows, bị một tổ chức vu oan cho tội giết người. Ảnh: Fox, Shutterstock
Sau series, diễn viên đóng loạt phim siêu anh hùng The Flash từ năm 2014 đến 2016. Anh còn đảm nhận vai chính trong các tác phẩm hành động như Killer Elite, Assault on Wall Street, Casino in Ischia.
Diễn viên 55 tuổi, từng trải qua 10 năm hôn nhân (1998-2008) với Rebecca Williamson. Năm 2023, Dominic Purcell kết hôn nhà sản xuất phim Tish Cyrus - mẹ của ca sĩ Miley Cyrus - sau gần một năm hẹn hò.
Dominic Purcell thể hiện vai Lincoln Burrows, bị một tổ chức vu oan cho tội giết người. Ảnh: Fox, Shutterstock
Sau series, diễn viên đóng loạt phim siêu anh hùng The Flash từ năm 2014 đến 2016. Anh còn đảm nhận vai chính trong các tác phẩm hành động như Killer Elite, Assault on Wall Street, Casino in Ischia.
Diễn viên 55 tuổi, từng trải qua 10 năm hôn nhân (1998-2008) với Rebecca Williamson. Năm 2023, Dominic Purcell kết hôn nhà sản xuất phim Tish Cyrus - mẹ của ca sĩ Miley Cyrus - sau gần một năm hẹn hò.
Sarah Wayne Callies sinh năm 1977, đảm nhận nhân vật Sara - bác sĩ tại trại giam. Trong phim, Sara nảy sinh tình cảm với Michael, hỗ trợ anh thực hiện kế hoạch vượt ngục. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Từ thành công của Prison Break, diễn viên tham gia diễn xuất trong phim truyền hình The Walking Dead (2010), một số dự án điện ảnh như Whisper, Black Gold, The Show. Cô lập gia đình với Josh Winterhalt - một võ sư chuyên nghiệp - năm 2002, có con gái năm 2007 và nhận nuôi con trai năm 2013.
Từ tháng 1/2024, cô cùng Paul Adelstein thực hiện chuỗi podcast Prison Breaking With Sarah & Paul, nói về những tình tiết, nhân vật trong series. Hôm 30/8, diễn viên cho biết đang chuẩn bị buổi livestream kỷ niệm 20 năm Prison Break lên sóng.
Sarah Wayne Callies sinh năm 1977, đảm nhận nhân vật Sara - bác sĩ tại trại giam. Trong phim, Sara nảy sinh tình cảm với Michael, hỗ trợ anh thực hiện kế hoạch vượt ngục. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Từ thành công của Prison Break, diễn viên tham gia diễn xuất trong phim truyền hình The Walking Dead (2010), một số dự án điện ảnh như Whisper, Black Gold, The Show. Cô lập gia đình với Josh Winterhalt - một võ sư chuyên nghiệp - năm 2002, có con gái năm 2007 và nhận nuôi con trai năm 2013.
Từ tháng 1/2024, cô cùng Paul Adelstein thực hiện chuỗi podcast Prison Breaking With Sarah & Paul, nói về những tình tiết, nhân vật trong series. Hôm 30/8, diễn viên cho biết đang chuẩn bị buổi livestream kỷ niệm 20 năm Prison Break lên sóng.
Paul Adelstein sinh năm 1969, từng thử vai Lincoln Burrows trước khi hóa thân mật vụ Paul Kellerman - người được giao nhiệm vụ trừ khử anh em Michael ở hai mùa đầu, tái xuất trong mùa bốn, năm. Anh để lại ấn tượng nhờ thể hiện nét lạnh lùng, tàn nhẫn mỗi khi đối diện anh em Lincoln và Michael. Ảnh: Fox, Deadline
Năm 2007, Paul Adelstein tiếp tục gây chú ý với series Private Practice, ngoại truyện của Grey's Anatomy. Anh còn tham gia một số tác phẩm như Girlfriends' Guide to Divorce, Brooklyn Nine-Nine và Agatha All Along. Diễn viên đóng vai chính trong phim Crime 101, dự kiến phát hành năm 2026.
Về đời tư, Paul Adelstein cưới diễn viên Liza Weil năm 2006 nhưng ly dị sau 11 năm chung sống.
Paul Adelstein sinh năm 1969, từng thử vai Lincoln Burrows trước khi hóa thân mật vụ Paul Kellerman - người được giao nhiệm vụ trừ khử anh em Michael ở hai mùa đầu, tái xuất trong mùa bốn, năm. Anh để lại ấn tượng nhờ thể hiện nét lạnh lùng, tàn nhẫn mỗi khi đối diện anh em Lincoln và Michael. Ảnh: Fox, Deadline
Năm 2007, Paul Adelstein tiếp tục gây chú ý với series Private Practice, ngoại truyện của Grey's Anatomy. Anh còn tham gia một số tác phẩm như Girlfriends' Guide to Divorce, Brooklyn Nine-Nine và Agatha All Along. Diễn viên đóng vai chính trong phim Crime 101, dự kiến phát hành năm 2026.
Về đời tư, Paul Adelstein cưới diễn viên Liza Weil năm 2006 nhưng ly dị sau 11 năm chung sống.
Robin Tunney đóng luật sư Veronica Donovan, sử dụng chuyên môn để minh oan cho bạn trai - Lincoln Burrows. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Sau khi tham gia hai mùa đầu của Prison Break, diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với vai đặc vụ FBI trong phim The Mentalist. Hiện cô sống cùng chồng - nhà thiết kế nội thất Nicky Marmet - tại biệt thự ở Beverly Hill. Hai người có con trai Oscar Holly năm 2016 và con gái Colette Kathleen vào bốn năm sau.
Robin Tunney đóng luật sư Veronica Donovan, sử dụng chuyên môn để minh oan cho bạn trai - Lincoln Burrows. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Sau khi tham gia hai mùa đầu của Prison Break, diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với vai đặc vụ FBI trong phim The Mentalist. Hiện cô sống cùng chồng - nhà thiết kế nội thất Nicky Marmet - tại biệt thự ở Beverly Hill. Hai người có con trai Oscar Holly năm 2016 và con gái Colette Kathleen vào bốn năm sau.
Amaury Nolasco sinh năm 1970, hóa thân Fernando Sucre - vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp của anh. Sucre phải ngồi tù vì cướp tiệm tạp hóa để kiếm tiền đi chơi với bạn gái. Anh được xếp chung phòng tù với Michael, cùng thực hiện kế hoạch vượt ngục. Về sau, Sucre trở thành bạn thân, luôn hỗ trợ anh em Michael. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Thời gian quay Prison Break, Amaury Nolasco cũng xuất hiện trong Transformers nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Nhiều năm qua, anh chủ yếu đóng phim truyền hình như Deception, Land of Women, Hightown.
Amaury Nolasco sinh năm 1970, hóa thân Fernando Sucre - vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp của anh. Sucre phải ngồi tù vì cướp tiệm tạp hóa để kiếm tiền đi chơi với bạn gái. Anh được xếp chung phòng tù với Michael, cùng thực hiện kế hoạch vượt ngục. Về sau, Sucre trở thành bạn thân, luôn hỗ trợ anh em Michael. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Thời gian quay Prison Break, Amaury Nolasco cũng xuất hiện trong Transformers nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Nhiều năm qua, anh chủ yếu đóng phim truyền hình như Deception, Land of Women, Hightown.
William Fichtner thể hiện nhân vật Mahone - thanh tra FBI thông minh nhưng bị phụ thuộc vào chất kích thích, xuất hiện từ mùa hai. Mahone có nhiệm vụ truy tìm những tên tù vượt ngục, sau này cùng phe Michael Scofield. Ảnh: Fox, Deadline
Diễn viên sinh năm 1956, vốn là ngôi sao của dòng phim hành động trước khi tham gia Prison Break. Ông cũng góp mặt trong nhiều bom tấn như Ultraviole, The Dark Knight, The Lone Ranger. Ông kết hôn diễn viên Kymberly Kalil và có hai con trai.
William Fichtner thể hiện nhân vật Mahone - thanh tra FBI thông minh nhưng bị phụ thuộc vào chất kích thích, xuất hiện từ mùa hai. Mahone có nhiệm vụ truy tìm những tên tù vượt ngục, sau này cùng phe Michael Scofield. Ảnh: Fox, Deadline
Diễn viên sinh năm 1956, vốn là ngôi sao của dòng phim hành động trước khi tham gia Prison Break. Ông cũng góp mặt trong nhiều bom tấn như Ultraviole, The Dark Knight, The Lone Ranger. Ông kết hôn diễn viên Kymberly Kalil và có hai con trai.
Robert Knepper, sinh năm 1959, thể hiện vai T-Bag - một tội phạm giết người, hiếp dâm. Khi tham gia kế hoạch vượt ngục của Michael Scofield, hắn luôn có những hành động tinh quái, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Sau series, Robert Knepper đóng nhiều phim hành động như Transporter 3 , Jack Reacher: Never Go Back, Hunger Games: Mockingjay. Những năm qua, Robert Knepper vẫn đóng phim đều. Hồi tháng 3, ông góp mặt trong dự án The Last Supper, do Mauro Borrelli đồng biên kịch và đạo diễn.
Robert Knepper, sinh năm 1959, thể hiện vai T-Bag - một tội phạm giết người, hiếp dâm. Khi tham gia kế hoạch vượt ngục của Michael Scofield, hắn luôn có những hành động tinh quái, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Ảnh: Fox, Instagram nhân vật
Sau series, Robert Knepper đóng nhiều phim hành động như Transporter 3 , Jack Reacher: Never Go Back, Hunger Games: Mockingjay. Những năm qua, Robert Knepper vẫn đóng phim đều. Hồi tháng 3, ông góp mặt trong dự án The Last Supper, do Mauro Borrelli đồng biên kịch và đạo diễn.
Phương Linh