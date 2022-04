Dàn sao Việt trong caravan ôtô điện VinFast

Đoàn xe với góc nhìn từ trên cao. Đại diện Ban tổ chức cho biết, hành trình này là dịp để người dùng trải nghiệm sức mạnh, độ an toàn, khả năng vận hành, cùng những tính năng thông minh của VF e34 – mẫu xe vừa đoạt giải thưởng “CUV cỡ C được yêu thích nhất” và “Xe xanh của năm”, do diễn đàn Otofun và Otosaigon tổ chức.

“Đoàn caravan góp phần lan toả thông điệp sống xanh, di chuyển thông minh, có trách nhiệm với môi trường mà VinFast đang tiên phong thúc đẩy tại Việt Nam và trên thế giới”, đại diện hãng nói.