Dàn sao Việt diện thiết kế mới nhất của Sandro

Mùa thu đông năm nay, thương hiệu thời trang đến từ Pháp - Sandro ra mắt cùng lúc hai bộ sưu tập dành cho nam và nữ, với hai chủ đề khác biệt. Trong đó, bộ sưu tập mang tên "Express Yourself" dành cho phái nữ là một lời tuyên ngôn thách thức những định kiến cũ về trang phục đồng phục.

Với các quý ông, Sandro tái định nghĩa sự nam tính, pha trộn cảm hứng từ hải quân với tinh thần nghệ thuật hiện đại. Sau khi ra mắt công chúng tại tuần lễ thời trang Paris tháng 3 năm nay, Sandro cũng lần lượt giới thiệu bộ sưu tập trên toàn thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam.