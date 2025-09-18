Dàn sao Việt diện thiết kế mới nhất của Sandro

Mùa thu đông năm nay, thương hiệu thời trang đến từ Pháp - Sandro ra mắt cùng lúc hai bộ sưu tập dành cho nam và nữ, với hai chủ đề khác biệt. Trong đó, bộ sưu tập mang tên "Express Yourself" dành cho phái nữ là một lời tuyên ngôn thách thức những định kiến cũ về trang phục đồng phục.
Với các quý ông, Sandro tái định nghĩa sự nam tính, pha trộn cảm hứng từ hải quân với tinh thần nghệ thuật hiện đại. Sau khi ra mắt công chúng tại tuần lễ thời trang Paris tháng 3 năm nay, Sandro cũng lần lượt giới thiệu bộ sưu tập trên toàn thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam.
Tiểu Vy phối áo blouse và chân váy denim-on-denim cùng túi xách tông nâu, nữ tính. Năm nay, Sandro mang trở lại những thiết kế denim bên cạnh ủng moto và các thiết kế vải ôm gọn cơ thể, đan xen chất Y2K nổi loạn.
Sandro tiếp tục lột tả vẻ đẹp cá tính nơi công sở với chủ đề "Business Call", nơi kỹ thuật may đo sắc sảo kết hợp cùng các chi tiết nữ tính, uyển chuyển như cổ áo lavallière, các đường xếp ly hay khăn choàng vắt qua vai duyên dáng. Trong ảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc lựa chọn cách thể hiện chất công sở phóng khoáng khi kết hợp áo cardigan cài khuy lệch cá tính với chân váy bút chì duyên dáng.
Người mẫu Tú Hảo chọn trang phục màu xám hay nâu lạc đà mang tới vẻ ngoài trầm tĩnh. Tủ đồ mùa lạnh từ Sandro ngập tràn những mẫu áo khoác công sở kinh điển được làm lại bằng vải bố, len hoặc denim - những chất liệu không thường thấy trên đồ văn phòng của giới nữ.
Stylist Hoàng Ku dự sự kiện với diện mạo bụi bặm khi lựa chọn áo polo màu đỏ rực kết hợp cùng áo khoác ngoài màu camel, quần jeans sáng màu và boot da lộn.
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh chọn trang phục tông đen đơn giản. Điểm nhấn của tủ đồ nam năm nay nằm ở chất liệu bề mặt, từ cashmere pha, len thô, da thuộc lâu năm đến vải kỹ thuật, sợi raffia và da lộn... được pha trộn khéo léo trên từng thiết kế.
Stylist Phạm Bảo Luận chọn áo cardigan và quần Âu tông xám mang đến cảm giác thoải mái, thanh lịch.
Sự kiện được xây dựng như một cuộc triển lãm nhỏ (mini-exhibition), nơi thời trang gặp gỡ nghệ thuật và âm nhạc. Đây không chỉ là buổi ra mắt bộ sưu tập mới mà còn là lời khẳng định cho định hướng lâu dài của Sandro - hợp tác cùng các nghệ sĩ để lan tỏa thông điệp về một phong cách sống thanh lịch, tối giản đậm dấu ấn cá nhân – đúng tinh thần của những công dân toàn cầu mà thương hiệu hướng đến.
Dàn KOLs chụp ảnh tại sự kiện.
Hải My
Tại Việt Nam, thương hiệu Sandro được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Liên hệ:
- Sandro Hà Nội: 55 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h - 20h.
Điện thoại: 024 3201 2870.
Email: sandro.hn@tamsonfashion.com.
- Sandro Lotte Mall West Lake Hanoi: Tầng 1 - Lô 119, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 024 3201 5142.
Email: sandro.lottemallhn@tamsonfashion.com.
- Sandro Saigon Centre: L2 - 18, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 9h30 – 21h30.
Điện thoại: 028 3 9152986.
Email: sandro.sgc@tamsonfashion.com.
- Sandro Diamond Plaza: XA-22000, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 028 3535 6498.
Email: sandro.diamondplaza@tamsonfashion.com.