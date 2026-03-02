Dàn sao ủng hộ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến ra mắt phim

Ca sĩ sánh đôi đạo diễn Mai Tài Phến trong buổi chiếu dự án điện ảnh đầu tay của anh tại TP HCM. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp trên màn ảnh rộng của cả hai sau bảy năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh.
Mai Tài Phến nói lời cảm ơn Mỹ Tâm, cho biết ca sĩ thường có mặt ở phim trường để lo cho từng diễn viên, thành viên êkíp. Vừa đóng chính vừa đạo diễn, ở nhiều phân đoạn, anh không kịp di chuyển để coi màn hình monitor. Mỹ Tâm túc trực quán xuyến, giúp anh học cách giữ bình tĩnh, vượt trở ngại.
Mỹ Tâm cảm ơn dàn sao và khán giả dự buổi công chiếu, tối 2/3. Video: Mai Nhật
Vợ chồng ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy. Anh là cộng sự thân thiết của Mỹ Tâm, cả hai từng đồng hành trong nhiều dự án.
Trương Quỳnh Anh cho biết là fan của Mỹ Tâm từ những ngày đầu đi hát.
Từ trái qua: ca sĩ Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Lâm Bảo Ngọc.
Ngô Kiến Huy (trái) và Lê Dương Bảo Lâm làm MC, khuấy động không khí thảm đỏ.
Nghệ sĩ hài Mạc Văn Khoa và vợ - chị Thảo Vy. Những năm gần đây, diễn viên giảm tần suất đóng điện ảnh, tập trung kinh doanh, chăm sóc tổ ấm.
Diễn viên Vân Trang và chồng - doanh nhân Hữu Quân. Năm ngoái, cô trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị Nhà ma xó sau khi sinh con thứ tư.
Ca sĩ Mono quen biết Mỹ Tâm qua những lần biểu diễn chung chương trình.
Nghệ sĩ Long Đẹp Trai đóng vai phụ - một người làm thuê ở chợ cá, thân thiết với nhân vật chính. Năm ngoái, anh tham gia Lật mặt 8 - phim doanh thu hơn 200 tỷ đồng của Lý Hải.
Bố mẹ Mỹ Tâm (thứ ba, thứ tư từ phải qua) cùng người thân từ Đà Nẵng vào TP HCM ủng hộ phim mới của cô.
Dàn diễn viên Tài ra mắt khán giả.
Phim lấy bối cảnh miền Tây, Mai Tài Phến đóng vai Tài - chàng trai từng buôn lậu vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, từ đó vướng vòng lao lý. Ra tù, Tài làm việc ở một chợ cá, chọn cuộc sống kín tiếng. Biến cố xảy ra khi bà Phúc (Hạnh Thúy) - mẹ Tài - trót vay nóng một số tiền. Để có tiền cứu mẹ, Tài nhận lời làm theo yêu cầu của bà Kim (Hồng Ánh) - một "trùm" giang hồ, chấp nhận đương đầu với nhóm xã hội đen.
Trailer phim Tài - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật - Thanh Tùng