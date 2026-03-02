Dàn sao ủng hộ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến ra mắt phim

Ca sĩ sánh đôi đạo diễn Mai Tài Phến trong buổi chiếu dự án điện ảnh đầu tay của anh tại TP HCM. Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp trên màn ảnh rộng của cả hai sau bảy năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh.

Mai Tài Phến nói lời cảm ơn Mỹ Tâm, cho biết ca sĩ thường có mặt ở phim trường để lo cho từng diễn viên, thành viên êkíp. Vừa đóng chính vừa đạo diễn, ở nhiều phân đoạn, anh không kịp di chuyển để coi màn hình monitor. Mỹ Tâm túc trực quán xuyến, giúp anh học cách giữ bình tĩnh, vượt trở ngại.