Dàn sao ủng hộ hoa hậu Thiên Ân ra mắt phim

Kỳ Duyên dự buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh Đoàn Thiên Ân - Miss Grand Vietnam 2022 - đóng chính, tối 25/3 tại TP HCM. Cô chọn bộ đầm xẻ sâu chữ V, phối phụ kiện tối giản.
Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuất hiện chung tại sự kiện lẫn hoạt động đời thường, gây chú ý. Cả hai xưng hô với nhau bằng nickname Bột (Kỳ Duyên) và Bơ (Thiên Ân). Họ cho biết xem nhau là chị em, đồng nghiệp thân thiết.
Từ trái qua: Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Ngọc Thảo và Phương Anh.
Tác phẩm đánh dấu vai điện ảnh thứ ba của Thiên Ân. Cô đóng vai Ân - thiếu nữ lớn lên giữa làng quê Trà Mây cuối thập niên 1980. Một lần tình cờ gặp Thiên (Khương Lê) - một thợ điện từ nơi khác đến, cô nảy sinh tình cảm. Bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối vì đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn). Ân vướng vào chuyện tình tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.
Trailer phim Hẹn em ngày nhật thực - dán nhãn 16+, sẽ ra rạp ngày 27/3. Video: Đoàn phim cung cấp
Khương Lê (phải) đóng nam chính. Trước đó, anh từng nổi tiếng với Gái già lắm chiêu (đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn).
Nghệ sĩ Lê Khanh (phải) vào vai mẹ của nữ chính, bên cạnh là diễn viên Thanh Sơn. Ở tuổi 63, Lê Khanh duy trì đóng phim điện ảnh, hướng dẫn các tài năng trẻ ở một trung tâm đào tạo diễn xuất tại TP HCM.
Huỳnh Phương (trái) - Nguyên Thảo thể hiện chuyện tình miền quê thập niên 1990. Đôi nhân vật đảm nhận nhiều tình tiết gây cười, đặc biệt trong phân đoạn Thiên lên kế hoạch chinh phục trái tim của Ân.
Diễn viên Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ có một số cảnh hài hước khi vào vai đôi vợ chồng tốt bụng ở vùng quê nghèo.
Diễn viên Quang Tuấn và vợ - ca sĩ Linh Phí. Gần đây, anh gây tiếng vang với loạt phim doanh thu trăm tỷ đồng như Truy tìm long diên hương, Địa đạo, Quỷ nhập tràng phần 1 và 2.
Hoa hậu Thanh Thủy chọn trang phục truyền thống cách tân, chất liệu xuyên thấu với họa tiết hoa.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy đóng khách mời với vai nữ tu. Thời gian qua, chị gây chú ý với vai người mẹ nghiện cờ bạc trong Tài - phim do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn.
Ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ Lê Thiện Viễn - đàn anh lâu năm trong nghề.
Nhà thiết kế Đỗ Long (phải) và diễn viên Năm Chà có một số cảnh ngắn trong phim.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn (phải) và nhà sản xuất Lý Minh Thắng. Thiện Viễn từng là nhiếp ảnh gia, sau đó theo đuổi điện ảnh với các phim Vu quy đại náo, Em là của em. Tác phẩm mới được anh ấp ủ suốt ba năm, lấy cảm hứng từ xóm đạo ở quê nhà miền Trung. Ban đầu, phim có tên Thơ tình gửi ma sơ, sau đó đổi thành Hẹn em ngày nhật thực, xoay quanh câu chuyện về niềm tin, tình yêu và những day dứt của tuổi trẻ.
Mai Nhật
Ảnh: VMedia