Dàn sao 'Trùng Khánh sâm lâm' sau 30 năm

Trong ảnh, Lương Triều Vỹ dự một sự kiện hồi năm 2023. Ảnh: HK01

Tài tử 62 tuổi, từng được CNN xếp vào nhóm 25 diễn viên thành công nhất của châu Á. Xuất thân là diễn viên của đài TVB, nghệ sĩ được xếp vào nhóm Ngũ hổ tướng của truyền hình Hong Kong những năm 1980, sớm được ghi nhận về ngoại hình lẫn thực lực. Bước sang điện ảnh, tên tuổi Lương Triều Vỹ vượt xa khỏi biên giới Hong Kong, gây tiếng vang ở các liên hoan phim thế giới.

Ở tuổi lục tuần, Lương Triều Vỹ vẫn duy trì phong độ diễn xuất. Năm 2021, anh ghi điểm khi đóng vai phản diện Wenwu trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nghệ sĩ gắn bó với diễn viên Lưu Gia Linh hơn 35 năm, theo Ifeng, vợ chồng thống nhất không sinh con.