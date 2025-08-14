Dàn sao trồng cây cho 'Thành phố nở hoa'

TP HCMCa sĩ Hồ Ngọc Hà, hoa hậu Ngọc Châu, diễn viên Lâm Vỹ Dạ cùng trồng 100 cây vì dự án "Thành phố nở hoa".

Sự kiện diễn ra tại công viên Sáng tạo (phường An Khánh), bên sông Sài Gòn, sáng 13/8, hướng đến dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hồ Ngọc Hà cho biết hưởng ứng hoạt động vì mong thành phố có thêm không gian xanh, giàu tính thẩm mỹ để người dân lẫn khách du lịch đến thư giãn, chụp ảnh. "Tôi tin vài năm nữa, mọi người có thêm điểm ngắm hoa mà không cần phải đến những nơi xa", ca sĩ nói.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà (giữa), TikToker Nguyễn Tùng Dương (phải) tham gia trồng cây ở công viên Sáng tạo, sáng 13/8. Ảnh: Sam Le

Theo đạo diễn Trần Thành Trung - người khởi xướng, êkíp chọn muồng hoa đào vì cho rằng loài hoa tượng trưng cho sức sống, sự gắn kết. Đơn vị không chỉ triển khai trong một, hai năm, mà kỳ vọng dự án được duy trì nhiều năm về sau. Theo đạo diễn, sau một năm, cây bắt đầu ra hoa, khoảng ba năm sau sẽ nở rộ, trở thành khu vực "check in" mới ở trung tâm thành phố.

"Qua hoạt động, chúng tôi mong mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, chung tay để trồng cây xanh, giữ gìn một góc phố, hay lan tỏa tinh thần sống đẹp, văn minh", ông Trung cho biết.

Nhiều gương mặt dự buổi trồng cây như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Như Vân, Kiều Hằng, Á hậu Bùi Lý Thiên Hương, ca sĩ Thanh Ngọc, Ngọc Linh, Quốc Đại, diễn viên Puka, Khả Như. Ngọc Châu - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - hy vọng ý tưởng này lan rộng thêm nhiều địa phương khác, tạo thành các "khu phố nở hoa".

Từ phải qua: ca sĩ Hồ Ngọc Hà, hoa hậu Ngọc Châu, Như Vân, Lê Hoàng Phương. Ảnh: Sam Le

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love, do T Production phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP HCM, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thực hiện. Ngoài trồng cây, 10 nhà thiết kế như Đỗ Long, Lê Thanh Hòa, Lâm Gia Khang sẽ may các mẫu áo thun lấy cảm hứng về lòng yêu nước, giàu tính ứng dụng (ready-to-wear).

Trần Thành Trung 42 tuổi, là nhà sản xuất series Gala nhạc Việt,thực hiện chuỗi đêm nhạc Love Songs cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Anh còn làm cố vấn cho nhiều chương trình thực tế như The New Mentor - Người mẫu toàn năng, giám khảo Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa một.

Tam Kỳ