Dàn sao trải nghiệm chân thật cuộc sống người lính

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, Mai Âm Nhạc... tập luyện với cường độ cao, gặp nhiều chấn thương khi thực hiện nhiệm vụ tại Sao Nhập Ngũ 2023.

Trong một bài đăng gần đây trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến đăng tải hình ảnh bàn chân nhiều vết bầm, kèm dòng chia sẻ: "Thoái hoá khớp gối và tràn dịch mắt cá nhưng tôi không muốn đầu hàng và bỏ cuộc. Thất bại thảm hại nhất là khi bạn thua chính cuộc đua của bản thân mình".

Chấn thương xảy ra khi ngay trong ngày đầu tiên Võ Hoàng Yến tham gia thử thách làm chiến sĩ tại Sao Nhập Ngũ 2023. Dàn cast trong chương trình năm nay là 8 tân binh, 8 nữ nghệ sĩ gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm và các diễn viên Nhã Phương, Diễm My 9x, Thùy Anh, Trang Hý.

Sao nhập ngũ 2023 cũng gây chú ý với màn tái xuất của Mũi trưởng Long - nhân vật từng được nhiều khán giả yêu mến trong chương trình năm 2020.

7 ngày trong môi trường quân ngũ là những trải nghiệm chưa từng có với các nữ nghệ sĩ, như thức dậy từ 2h30 sáng để kiểm tra quân số khi nghe báo động, tập luyện cho hội thao, thử thách với nhiều nhiệm vụ của người lính. Trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, các tân binh liên tiếp gặp chấn thương.

Võ Hoàng Yến thực hiện nội dung vượt vật cản, bơi trong hội thao ở tập 7. Ảnh: Sao Nhập Ngũ

"Sao nhập ngũ" 2023 là mùa đặc công nước nữ đầu tiên, được đánh giá có tính thử thách khó hơn so với các mùa. Chương trình năm nay cũng chứng kiến chấn thương nhiều nhất từ trước đến nay, khi chưa đi hết 2 phần 3 chặng đường, đã có tới bốn trong tổng số 8 chiến sĩ mới bị thương.

Ông Võ Thanh Hải - đại diện nhà sản xuất Viettel Media cho biết: "Với yếu tố vận động nhiều, cường độ tập luyện cao, việc đối mặt với vấn đề chấn thương là điều bất cứ ai khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ cũng phải sẵn sàng đối mặt".

Thiên Ân gặp chấn thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Sao Nhập Ngũ

Theo đại diện nhà sản xuất, Sao Nhập Ngũ 2023 là mùa đặc công - một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Ekip chương trình khi nghiên cứu quá trình huấn luyện tại Lữ đoàn Đặc công nước 5 thuộc Binh chủng Đặc công cũng trải qua việc tìm hiểu kỹ càng, xây dựng giáo trình phù hợp dưới sự tư vấn của phía đơn vị.

Đối với các sao tham gia trải nghiệm, bài tập được thiết kế các bài phù hợp với thể chất để không đối diện với việc chấn thương nặng.

Lực lượng bảo hiểm luôn theo sát để bảo đảm an toàn cho các nghệ sĩ. Ảnh: Sao Nhập Ngũ

"Với đặc công nước, đầu vào một chiến sĩ phải bơi 100 mét, nhưng ở chương trình chỉ 35 mét. Tường lưới trong thử thách hội thao vận động tổng hợp ở tập 7 cao 4 mét, còn các chiến sĩ đặc công thực thụ luyện tập ở các tòa nhà 7-8 tầng...", ông Lê Quý Giáp - Phó tổng đạo diễn của Sao Nhập Ngũ 2023 cho hay.

Cũng theo đại diện chương trình, chấn thương là điều người tham gia phải đối mặt và vượt qua. "Giống như những người chiến sĩ thực thụ trong quân đội, họ cũng phải đối mặt với nhiều gian khổ, máu và nước mắt để trưởng thành, xây dựng tinh thần không quản ngại khó khăn, thậm chí có thể hy sinh tính mạng bản thân để bảo vệ Tổ quốc. Đó là điều cốt yếu không thể bỏ của chương trình", ông nói.

Công tác bảo đảm an toàn trước và trong quá trình huấn luyện cũng được thắt chặt. Đội trưởng Nguyễn Văn Dũng (Liên đội đặc công 7 - Lữ đoàn Đặc công nước 5) nhấn mạnh, trước các nội dung, đơn vị luôn có công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn. Lực lượng bảo hiểm luôn theo sát để bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống, đồng thời quân y cũng túc trực sẵn sàng nếu xảy ra chấn thương.

Sao Nhập Ngũ 2023 - Những chiến binh của biển do Viettel Media sản xuất lên sóng vào thứ 6 hàng tuần với các khung giờ: 17h15 trên kênh QPVN; 21h15 trên TV360; 21h30 kênh HTV7, kênh Youtube chính thức của chương trình và trên ứng dụng Mocha; phát lại vào 12h00 thứ 7 trên kênh SCTV6.

Phong Vân