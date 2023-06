Dàn sao thành cầu thủ tự do hè 2023

David de Gea chơi chân không tốt, và bị nghi ngờ về khả năng thích ứng với triết lý kiểm soát và triển khai bóng từ sân nhà của tân HLV Erik ten Hag. Để ở lại sân Old Trafford, thủ thành Tây Ban Nha phải giảm sâu mức lương tuần cao nhất CLB 450.000 USD so với bản giao kèo hiện tại. Ten Hag luôn công khai ủng hộ, nhưng không đảm bảo việc De Gea sẽ tiếp tục bắt chính mùa tới. Chủ sân Old Trafford đang nhắm Diogo Costa (Porto) và Andre Onana (Inter) để tạo sự cạnh tranh trong khung gỗ.