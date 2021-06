Dàn sao tham gia hòa nhạc giao hưởng trực tuyến

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, NSƯT Vương Thạch, NSND Tạ Minh Tâm, Thu Minh, Tùng Dương... tham gia hòa nhạc ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19, 20h ngày 27/6 trên VTV1.

Chương trình được thực hiện trực tuyến, với chủ đề "Chia sẻ để gần nhau hơn", kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19. Nhạc trưởng Lê Phi Phi (từ Macedonia, châu Âu) cùng nghệ sĩ ưu tú Vương Thạch đóng vai trò đạo diễn âm nhạc. Dưới sự chỉ huy của bộ đôi, các nghệ sĩ dàn nhạc HBSO (Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM) thể hiện nhiều tiết mục gồm: Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương sáng tác); Thân thương dòng máu Việt (Doãn Tiến); Bài ca người chiến sĩ áo trắng (cố nhạc sĩ Hoàng Vân)...

Ngoài ra khán giả còn được thưởng thức nhiều nhạc phẩm nổi tiếng qua phần kết hợp của dàn nhạc HBSO và các nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Thu Minh, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus như: Hello Vietnam (Phạm Quỳnh Anh sáng tác); William Tell Overture (Gioachino Rossini); Come Back To Sorrento (Ernesto De Curtis); Conquest of Paradise (Vangelis); When You Believe (nhạc phim Prince of Egypt, tác giả Stephen Schwartz), You raise me up...

Khép lại chương trình, dàn sao sẽ hòa giọng trong nhạc phẩm We Are The World (Lionel Richie - Michael Jackson sáng tác).

Nhạc trưởng Lê Phi Phi (trái) và nghệ sĩ ưu tú Vương Thạch (phải) lần đầu biểu diễn trực tuyến lúc 20h ngày 27/6 trên VTV1.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương cho biết hào hứng khi góp mặt trong buổi hòa nhạc xuyên quốc gia. "Âm nhạc khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Người Việt với truyền thống tương hỗ nhau với tình đoàn kết bền chặt. Sức mạnh của cộng đồng sẽ giúp chúng ta đối mặt và vượt qua phong ba bão táp. Tôi sẽ cất cao tiếng hát với tác phẩm kinh điển của Italy - O sole mio (Mặt trời của tôi, nhạc của bộ đôi Eduardo di Capua - Alfredo Mazzucchi, lời Giovanni Capurro) như món quà tặng tchương trình, với thông điệp tích cực nhất, hy vọng vào ngày mai tươi sáng", anh viết.

Từ Macedonia, nhạc trưởng Lê Phi Phi nói đã chuẩn bị sẵn sàng với vai trò chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hạnh phúc vì được tái ngộ khán giả sau thời gian chữa Covid-19. Hồi tháng 5, cả gia đình anh nhập viện vì dương tính với nCoV. Trong khó khăn, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì chiến đấu và có chế độ sinh hoạt, luyện tập khoa học.

Từng trải qua những ngày mệt mỏi, lo lắng vì nhiễm nCoV, nhạc trưởng thấu hiểu giá trị của niềm tin, sức mạnh tinh thần và sự sẻ chia. Anh kỳ vọng Quỹ vaccine Covid-19 sẽ nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm khắp thế giới.

Các nghệ sĩ góp giọng ở hòa nhạc trực tuyến.

Theo ban tổ chức, việc ghi hình trực tuyến từ nhiều quốc gia như Macedonia, Singapore, Anh, Mỹ thể hiện tinh thần kết nối, sẻ chia thông qua âm nhạc. Trong thời gian diễn ra hòa nhạc, tất cả nhà hảo tâm tham gia đóng góp trực tuyến cho Quỹ vaccine Covid-19 qua website sẽ nhận được những món quà từ các thương hiệu nổi tiếng gồm: Grab, FPT Retail, PNJ, Pharmacity... cùng 5.000 vé bay quốc tế lẫn quốc nội Vietjet.

Hiếu Châu