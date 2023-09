Dàn sao phim 'Oldboy' sau 20 năm

Yoo Ji Tae (vai Lee Woo Jin)

Lee Woo Jin là phản diện chính của phim. Anh là doanh nhân giàu có đang tìm cách hãm hại người bạn cũ Oh Dae Su, cho rằng Dae Su đã gián tiếp gây ra cái chết của chị gái mình.

Từ sau vai diễn trong Oldboy, tài tử tham gia nhiều dự án, nhận được lời khen từ giới chuyên môn như Woman is the Future of Man (2004), Hwang Jin Yi (2007), Hello, Schoolgirl (2009). Gần đây, Ji Tae đóng vai Giáo sư trong Money Heist: Korea (2022).

Diễn viên tích cực trong các hoạt động từ thiện. Tháng 3/2022, Ji Tae quyên góp 10 triệu won cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai Hope Bridge để giúp đỡ các nạn nhân của trận cháy rừng ở Kyungbuk và Gangwon.

Tài tử 47 tuổi, kết hôn diễn viên Kim Hyo Jin năm 2011, có hai con trai. Ảnh: Show East/KoBiz