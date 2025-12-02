Dàn sao phim hài 'Lộc Đỉnh Ký' ngày ấy, bây giờ

Trương Mẫn - minh tinh đẹp nhất phim Châu Tinh Trì - ở ẩn, sau 33 năm quay "Lộc Đỉnh Ký".

Theo Sina, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Vương Tinh được khôi phục, lần đầu ra rạp Trung Quốc từ ngày 5/12. Phim ra mắt tại Hong Kong năm 1992, ăn khách thứ ba trong năm. Giới chuyên môn đánh giá ngoài Châu Tinh Trì, diễn xuất của dàn sao đặc sắc, một số câu thoại được fan sử dụng rộng rãi đến nay. Phim nhận 8,2/10 điểm ở diễn đàn Douban, với hơn 370.000 người đánh giá.

Lộc Đỉnh Ký cải biên tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, xoay quanh Vi Tiểu Bảo - chàng trai chạy việc ở lầu xanh. Nhờ nhanh nhảu và may mắn, Vi Tiểu Bảo trở thành người thân tín của hoàng đế, giúp nhà vua tiêu diệt các băng nhóm chống lại triều đình.

Thăng trầm cuộc đời tài tử 'Lộc Đỉnh Ký' Cảnh phim "Lộc Đỉnh Ký". Video: Golden Harvest

Châu Tinh Trì

Tài tử đóng Vi Tiểu Bảo ma mãnh, giỏi nói dối, bịa chuyện, háo sắc.

Tinh Trì năm nay 63 tuổi, kín tiếng đời tư, hiếm dự sự kiện. Nửa đầu năm nay, ông đạo diễn phim Thiếu Lâm nữ túc, chủ đề bóng đá và võ thuật. Tác phẩm hoàn tất ghi hình, hiện vào giai đoạn hậu kỳ. Ngoài phim điện ảnh, Châu Tinh Trì hợp tác các nền tảng video để sản xuất phim ngắn.

Diễn viên từng hẹn hò các đồng nghiệp Chu Nhân, Mạc Văn Úy. Thập niên 2000, ông yêu người phụ nữ làm ngoài ngành giải trí tên Vu Văn Phượng. Từ khi chia tay năm 2010, Châu Tinh Trì không công khai chuyện tình cảm.

Ôn Triệu Luân

Ôn Triệu Luân đóng Khang Hy - hoàng đế đối đầu các thế lực chống triều đình, phá được những âm mưu của bang hội nhờ Vi Tiểu Bảo.

Diễn viên năm nay 61 tuổi, định cư ở Trung Quốc đại lục cùng vợ thứ ba - Triệu Đình - và con gái 10 tuổi. Trước khi kết hôn với Triệu Đình, Ôn Triệu Luân trải qua giai đoạn chán chường vì đầu tư thua lỗ, nợ nần. Cô động viên, giúp tài tử đi qua khó khăn.

Triệu Luân cho biết nhờ Triệu Đình, anh tin tưởng hôn nhân, tìm được hạnh phúc sau hai lần đổ vỡ. Mục đích lớn nhất của anh là làm người cha tốt, làm cho vợ vui. Những năm gần đây, diễn viên livestream bán quần áo, túi xách, tham gia các show truyền hình.

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh đóng công chúa Kiến Ninh nghịch ngợm, táo bạo, chủ động theo đuổi Vi Tiểu Bảo.

Thập niên 1990, Thục Trinh là biểu tượng gợi cảm màn ảnh Hong Kong, nổi danh với Chuyên gia xảo quyệt, Thần Bài trở lại, Người trong giang hồ 2, Thủ đoạn cua trai. Người đẹp ngừng đóng phim năm 1999, từ đó hiếm khi xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Thục Trinh và doanh nhân Thẩm Gia Vỹ gắn bó 26 năm, có ba con gái. Theo On, doanh nhân trân trọng nỗ lực, đóng góp của Khâu Thục Trinh cho gia đình. Ông giao nhiều tài sản của mình cho vợ quản lý, bao gồm cổ phần ở tập đoàn thời trang, bất động sản, du thuyền. Khối tài sản của vợ chồng Khâu Thục Trinh vượt 300 triệu USD.

Trương Mẫn

Cô đóng hai vai, thái hậu thật và giả. Thái hậu giả võ công cao cường, tâm địa hiểm độc, vào cung để tìm bí mật võ thuật.

Thập niên 1990, Trương Mẫn nổi tiếng đình đám khi đóng chính nhiều phim hài cùng Châu Tinh Trì, được mệnh danh "Tinh nữ lang đẹp nhất". 18 năm qua, Trương Mẫn hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Theo Stheadline, minh tinh và bạn đời tên Sư Huynh Phạn cùng tín ngưỡng, cùng đam mê nghiên cứu, đọc sách về Phật giáo. Cả hai thường hành hương đất Phật, làm từ thiện. Đôi tình nhân rong ruổi khắp nơi, khám phá vẻ đẹp ở các vùng như Tây Tạng, Tứ Xuyên.

Lưu Tùng Nhân

Ông đóng Trần Cận Nam, cao thủ võ lâm, tình cờ được Vi Tiểu Bảo cứu khi bị truy sát, từ đó nhận Vi Tiểu Bảo làm đồ đệ.

Tài tử năm nay 75 tuổi, nghỉ hưu, sức khỏe suy yếu do từng bị tai biến mạch máu não. Ông và vợ gắn bó 26 năm, không có con.

Lưu Tùng Nhân quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong, tham gia hơn 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, như Lục Tiểu Phụng, Tần Thủy Hoàng, Đại thời đại, Kinh hoa xuân mộng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001.

Từ Cẩm Giang

Từ Cẩm Giang đóng Ngao Bái, gian thần trong triều đình, dùng vũ lực uy hiếp hoàng đế.

Ông còn tạo dựng tên tuổi qua các phim truyền hình như Tân Phương Thế Ngọc, Tiểu Bảo và Khang Hy, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2002, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Sở Hán truyền kỳ, Lục chỉ cầm ma, Quan xẩm lốc cốc, Thần bài 2.

Những năm gần đây, Từ Cẩm Giang giảm đóng phim, ít xuất hiện ở sự kiện giải trí. Ông và vợ - Ân Chúc Bình - tập trung cho những đam mê, thú vui. Vợ chồng tổ chức triển lãm tranh, điêu khắc trong và ngoài Trung Quốc, tranh của ông từng được in trên tem do bưu điện Trung Quốc phát hành. Từ Cẩm Giang còn sưu tầm cổ vật, sở hữu những đồ cổ từ thời Minh, Thanh. Ông xây dựng trung tâm nghệ thuật mang tên mình để trưng bày các tác phẩm. Con trai của Từ Cẩm Giang là Từ Phi, 25 tuổi, theo nghề diễn viên.

Ngô Mạnh Đạt

Phim có nhiều màn tung hứng giữa "cặp bài trùng" Ngô Mạnh Đạt (trái) và Châu Tinh Trì.

Ngô Mạnh Đạt đóng thái giám thân cận hoàng đế, ban đầu lợi dụng Vi Tiểu Bảo nhưng dần dần coi Vi Tiểu Bảo như bạn.

Ông gắn liền sự nghiệp Châu Tinh Trì, là người hợp tác tài tử nhiều nhất. Họ kết hợp ở hàng loạt phim ăn khách khác như Thánh Bài, Trường học uy long, Vua phá hoại, Quan xẩm lốc cốc. Nghệ sĩ qua đời năm 2021 vì bệnh ung thư gan. Châu Tinh Trì từng cho biết hối hận vì chưa bao giờ nói câu "I love you" (Em yêu mến anh) với "bạn diễn vàng" của ông.

