Dàn sao phim 'Ghost' sau 35 năm

Phim thuộc thể loại lãng mạn, giả tưởng, do Jerry Zucker đạo diễn, kể về chuyện tình giữa Sam Wheat và Molly Jensen.
Sam qua đời sau một vụ cướp nhưng linh hồn anh ở lại trần gian. Khi phát hiện người yêu bị kẻ xấu theo dõi, Sam tìm đến bà đồng Oda Mae Brown nhờ bảo vệ Molly và phơi bày sự thật. Video: Paramount Pictures
Ra mắt ngày 13/7/1990 ở Mỹ, phim đạt 505 triệu USD từ kinh phí 23 triệu USD, vượt nhiều bom tấn để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu năm đó. Tác phẩm gửi thông điệp về tình yêu, ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Cảnh Sam và Molly làm gốm trên nền nhạc Unchained Melody của nhóm The Righteous Brothers trở thành biểu tượng trong lòng nhiều khán giả. Ảnh: Paramount Pictures
Ra mắt ngày 13/7/1990 ở Mỹ, phim đạt 505 triệu USD từ kinh phí 23 triệu USD, vượt nhiều bom tấn để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu năm đó. Tác phẩm gửi thông điệp về tình yêu, ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Cảnh Sam và Molly làm gốm trên nền nhạc Unchained Melody của nhóm The Righteous Brothers trở thành biểu tượng trong lòng nhiều khán giả. Ảnh: Paramount Pictures
Demi Moore đảm nhận vai nghệ sĩ Molly Jensen, thể hiện nỗi đau và khát khao tình yêu qua ánh mắt, giọng nói. Giới phê bình nhận định dù là vai diễn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, người đẹp truyền tải trọn vẹn những cảm xúc phức tạp. Cô tương tác ăn ý với bạn diễn Patrick Swayze, tạo nên nhiều phân cảnh lãng mạn. Ảnh: Paramount Pictures
Demi Moore đảm nhận vai nghệ sĩ Molly Jensen, thể hiện nỗi đau và khát khao tình yêu qua ánh mắt, giọng nói. Giới phê bình nhận định dù là vai diễn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, người đẹp truyền tải trọn vẹn những cảm xúc phức tạp. Cô tương tác ăn ý với bạn diễn Patrick Swayze, tạo nên nhiều phân cảnh lãng mạn. Ảnh: Paramount Pictures
Nhờ thành công của Ghost, Demi Moore trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý ở Hollywood đầu thập niên 1990. Cô được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc Quả Cầu Vàng 1991, được trả cát-xê cao tại Hollywood. Tuy nhiên, những năm sau đó, sự nghiệp của cô chững lại, Moore bị gọi là "thuốc độc phòng vé".
Năm ngoái, minh tinh trở lại màn ảnh với vai chính The Substance, nhận đề cử Nữ chính xuất sắc Oscar lần 97. Hôm 16/4, nghệ sĩ được xướng tên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 của tạp chí Time.
Diễn viên hiện 63 tuổi, trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau Bruce Willis, Moore kết hôn Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, ly hôn năm 2013. Ảnh: People
Nhờ thành công của Ghost, Demi Moore trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý ở Hollywood đầu thập niên 1990. Cô được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc Quả Cầu Vàng 1991, được trả cát-xê cao tại Hollywood. Tuy nhiên, những năm sau đó, sự nghiệp của cô chững lại, Moore bị gọi là "thuốc độc phòng vé".
Năm ngoái, minh tinh trở lại màn ảnh với vai chính The Substance, nhận đề cử Nữ chính xuất sắc Oscar lần 97. Hôm 16/4, nghệ sĩ được xướng tên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 của tạp chí Time.
Diễn viên hiện 63 tuổi, trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau Bruce Willis, Moore kết hôn Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, ly hôn năm 2013. Ảnh: People
Đóng cặp Demi Moore là tài tử Patrick Swayze. Anh hóa thân Sam Wheat yêu sâu đậm Molly Jensen nhưng bất ngờ bị sát hại. Theo Variety, diễn viên mang đến hình ảnh nam chính ấm áp, thuyết phục khán giả ở những phân đoạn cần chiều sâu. Ảnh: Paramount Pictures
Đóng cặp Demi Moore là tài tử Patrick Swayze. Anh hóa thân Sam Wheat yêu sâu đậm Molly Jensen nhưng bất ngờ bị sát hại. Theo Variety, diễn viên mang đến hình ảnh nam chính ấm áp, thuyết phục khán giả ở những phân đoạn cần chiều sâu. Ảnh: Paramount Pictures
Sau Ghost, Patrick Swayze ghi dấu ấn với các phim Point Break (1991) và To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995). Ngoài diễn xuất, anh đồng sáng tác và thu âm ca khúc She's Like the Wind, gây chú ý với ngoại hình điển trai, được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất" năm 1991.
Theo People, diễn viên từng chia sẻ về 10 năm chống lại chứng nghiện rượu sau cái chết của cha, cai nghiện từ những năm 1990. Sau khi hồi phục, anh rời ánh đèn Hollywood để sống tại các trang trại ở California và Las Vegas, dành thời gian chăm sóc và huấn luyện ngựa.
Năm 2008, Swayze được chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên cường làm việc, hoàn thành loạt phim The Beast trước khi qua đời ở tuổi 57, vào tháng 9/2009. Anh kết hôn nhà văn, biên đạo múa Lisa Niemi năm 1975, gắn bó đến khi diễn viên qua đời. Ảnh: Texas State Historical Association
Sau Ghost, Patrick Swayze ghi dấu ấn với các phim Point Break (1991) và To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995). Ngoài diễn xuất, anh đồng sáng tác và thu âm ca khúc She's Like the Wind, gây chú ý với ngoại hình điển trai, được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất" năm 1991.
Theo People, diễn viên từng chia sẻ về 10 năm chống lại chứng nghiện rượu sau cái chết của cha, cai nghiện từ những năm 1990. Sau khi hồi phục, anh rời ánh đèn Hollywood để sống tại các trang trại ở California và Las Vegas, dành thời gian chăm sóc và huấn luyện ngựa.
Năm 2008, Swayze được chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối nhưng vẫn kiên cường làm việc, hoàn thành loạt phim The Beast trước khi qua đời ở tuổi 57, vào tháng 9/2009. Anh kết hôn nhà văn, biên đạo múa Lisa Niemi năm 1975, gắn bó đến khi diễn viên qua đời. Ảnh: Texas State Historical Association
Trích đoạn có Demi Moore và Patrich Swayze trong Ghost. Video: MovieClips
Whoopi Goldberg vào vai Oda Mae Brown, bất ngờ nghe được tiếng nói của hồn ma Sam Wheat. Bà hứa giúp đỡ để mưu lợi cá nhân nhưng dần trở thành cầu nối duy nhất giữa Sam và Molly, giúp vạch trần kẻ sát nhân. Lối diễn hài hước, duyên dáng của Goldberg tạo tiếng cười, giữ vai trò then chốt trong câu chuyện. Vai diễn mang về cho Goldberg tượng vàng Oscar Nữ phụ xuất sắc cùng Quả Cầu Vàng và BAFTA năm 1991. Ảnh: Paramount Pictures
Whoopi Goldberg vào vai Oda Mae Brown, bất ngờ nghe được tiếng nói của hồn ma Sam Wheat. Bà hứa giúp đỡ để mưu lợi cá nhân nhưng dần trở thành cầu nối duy nhất giữa Sam và Molly, giúp vạch trần kẻ sát nhân. Lối diễn hài hước, duyên dáng của Goldberg tạo tiếng cười, giữ vai trò then chốt trong câu chuyện. Vai diễn mang về cho Goldberg tượng vàng Oscar Nữ phụ xuất sắc cùng Quả Cầu Vàng và BAFTA năm 1991. Ảnh: Paramount Pictures
Whoopi Goldberg tên thật là Caryn Elaine Johnson, nổi bật ở Hollywood với loạt phim Sister Act và các dự án sân khấu. Trước Ghost, bà có bước đột phá với vai Celie trong phim The Color Purple của Steven Spielberg, giúp Goldberg mang về giải Quả Cầu Vàng cho Nữ chính xuất sắc.
Ở tuổi 70, Whoopi Goldberg là một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi giành trọn bốn giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Bà tích cực tham gia hoạt động xã hội, thường lên tiếng bảo vệ sự bình đẳng và nhân quyền. Goldberg từng kết hôn ba lần, có nhiều mối tình với nghệ sĩ, doanh nhân. Ảnh: TTMB
Whoopi Goldberg tên thật là Caryn Elaine Johnson, nổi bật ở Hollywood với loạt phim Sister Act và các dự án sân khấu. Trước Ghost, bà có bước đột phá với vai Celie trong phim The Color Purple của Steven Spielberg, giúp Goldberg mang về giải Quả Cầu Vàng cho Nữ chính xuất sắc.
Ở tuổi 70, Whoopi Goldberg là một trong số ít nghệ sĩ hiếm hoi giành trọn bốn giải thưởng Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Bà tích cực tham gia hoạt động xã hội, thường lên tiếng bảo vệ sự bình đẳng và nhân quyền. Goldberg từng kết hôn ba lần, có nhiều mối tình với nghệ sĩ, doanh nhân. Ảnh: TTMB
Carl Bruner - do Tony Goldwyn thủ vai - là bạn thân của Sam Wheat. Anh tỏ ra thân thiện, quan tâm đến nam chính nhưng thực chất lợi dụng Sam để che giấu đường dây rửa tiền.
Khi kế hoạch bại lộ, Carl thuê người giết Sam, sau đó tiếp cận Molly để chiếm đoạt mật mã tài khoản ngân hàng. Trang Collider nhận xét Tony Goldwyn thể hiện thuyết phục vai Carl Bruner, nhân vật có vẻ ngoài lịch lãm nhưng bên trong che giấu âm mưu, đẩy bạn bè vào nguy hiểm. Ảnh: Paramount Pictures
Carl Bruner - do Tony Goldwyn thủ vai - là bạn thân của Sam Wheat. Anh tỏ ra thân thiện, quan tâm đến nam chính nhưng thực chất lợi dụng Sam để che giấu đường dây rửa tiền.
Khi kế hoạch bại lộ, Carl thuê người giết Sam, sau đó tiếp cận Molly để chiếm đoạt mật mã tài khoản ngân hàng. Trang Collider nhận xét Tony Goldwyn thể hiện thuyết phục vai Carl Bruner, nhân vật có vẻ ngoài lịch lãm nhưng bên trong che giấu âm mưu, đẩy bạn bè vào nguy hiểm. Ảnh: Paramount Pictures
Sau Ghost, Goldwyn tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thành công ở vai trò đạo diễn với A Walk on the Moon (1999), Conviction (2010). Trên màn ảnh nhỏ, ông gây ấn tượng với vai Tổng thống Fitzgerald Grant III trong loạt phim Scandal (2012-2018). Goldwyn còn lồng tiếng cho nhân vật chính trong phim hoạt hình Tarzan (1999) của Disney.
Tony Goldwyn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và là gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch nhân đạo. Diễn viên 65 tuổi, kết hôn với nhà thiết kế sản xuất Jane Michelle Musky vào năm 1987. Họ có hai con gái. Ảnh: NBC
Sau Ghost, Goldwyn tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình, thành công ở vai trò đạo diễn với A Walk on the Moon (1999), Conviction (2010). Trên màn ảnh nhỏ, ông gây ấn tượng với vai Tổng thống Fitzgerald Grant III trong loạt phim Scandal (2012-2018). Goldwyn còn lồng tiếng cho nhân vật chính trong phim hoạt hình Tarzan (1999) của Disney.
Tony Goldwyn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và là gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch nhân đạo. Diễn viên 65 tuổi, kết hôn với nhà thiết kế sản xuất Jane Michelle Musky vào năm 1987. Họ có hai con gái. Ảnh: NBC
Rick Aviles đóng vai Willie Lopez, tên tội phạm được Carl Bruner thuê để cướp và sát hại Sam, là mắt xích trong âm mưu rửa tiền. Phần thể hiện của Aviles mang đến vẻ xảo quyệt và hung hãn, đẩy mạch phim lên cao trào.
Diễn viên Rick Aviles là người Mỹ gốc Puerto Rico, bắt đầu sự nghiệp với công việc diễn viên hài độc thoại tại các câu lạc bộ ở New York vào cuối thập niên 1970, có phong cách dí dỏm và khả năng ứng biến. Ngoài Ghost (1990), ông tham gia The Godfather Part III (1990), Waterworld (1995) và Carlito's Way (1993). Ông cũng xuất hiện trên truyền hình với chương trình hài và talkshow.
5 năm sau khi đóng Ghost, Aviles qua đời ở tuổi 43 do biến chứng liên quan đến AIDS. Dù ra đi sớm, ông được nhớ đến với lối diễn chân thực, nhất là trong vai kẻ cướp Willie. Ảnh: Paramount Pictures
Rick Aviles đóng vai Willie Lopez, tên tội phạm được Carl Bruner thuê để cướp và sát hại Sam, là mắt xích trong âm mưu rửa tiền. Phần thể hiện của Aviles mang đến vẻ xảo quyệt và hung hãn, đẩy mạch phim lên cao trào.
Diễn viên Rick Aviles là người Mỹ gốc Puerto Rico, bắt đầu sự nghiệp với công việc diễn viên hài độc thoại tại các câu lạc bộ ở New York vào cuối thập niên 1970, có phong cách dí dỏm và khả năng ứng biến. Ngoài Ghost (1990), ông tham gia The Godfather Part III (1990), Waterworld (1995) và Carlito's Way (1993). Ông cũng xuất hiện trên truyền hình với chương trình hài và talkshow.
5 năm sau khi đóng Ghost, Aviles qua đời ở tuổi 43 do biến chứng liên quan đến AIDS. Dù ra đi sớm, ông được nhớ đến với lối diễn chân thực, nhất là trong vai kẻ cướp Willie. Ảnh: Paramount Pictures
Quế Chi