Dàn sao phim 'Ghost' sau 35 năm

Nhờ thành công của Ghost, Demi Moore trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý ở Hollywood đầu thập niên 1990. Cô được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc Quả Cầu Vàng 1991, được trả cát-xê cao tại Hollywood. Tuy nhiên, những năm sau đó, sự nghiệp của cô chững lại, Moore bị gọi là "thuốc độc phòng vé".

Năm ngoái, minh tinh trở lại màn ảnh với vai chính The Substance, nhận đề cử Nữ chính xuất sắc Oscar lần 97. Hôm 16/4, nghệ sĩ được xướng tên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 của tạp chí Time.

Diễn viên hiện 63 tuổi, trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau Bruce Willis, Moore kết hôn Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, ly hôn năm 2013. Ảnh: People