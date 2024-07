Dàn sao 'Phép thuật' ngày ấy - bây giờ

Dù lớn hơn Combs một tuổi, Alyssa Milano nhận vai em út Phoebe do có gương mặt trẻ. Nhân vật của cô có khả năng nhìn thấy tương lai và quá khứ, bị phe phản diện đánh giá là người tệ nhất trong ba chị em. Về sau, cô phát triển thêm kỹ năng tấn công, nâng năng lực ngang bằng các chị. Ảnh: Paramount Pictures/ AP

Trên tờ ET năm 2021, Milano lên tiếng về tin đồn căng thẳng với bạn diễn Shannen Doherty năm xưa, chịu trách nhiệm cho những mâu thuẫn giữa hai người. Cô nói: "Tôi nghĩ phần lớn rắc rối của chúng tôi xuất phát từ sự ganh đua thay vì hỗ trợ nhau như chị em trong phim. Tôi cảm thấy có lỗi về cách hành xử của mình khi đó". Diễn viên cho biết cô và Doherty vẫn giữ liên lạc, không quan tâm quá khứ bất hòa.

People nhận xét Milano có sự nghiệp ổn định sau thành công của Charmed, chủ yếu đóng phim truyền hình. Một số dự án nổi bật của cô như My Name Is Earl, Mistresses và Insatiable. Năm 2017, cô phát động chiến dịch #MeToo trên nền tảng Twitter sau khi diễn viên Rose McGowan (cùng đóng Charmed) tố cáo nhà sản xuất Harvey Weinstein tấn công tình dục.

Cô kết hôn chồng thứ hai David Bugliari - làm việc trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ - vào năm 2009, có hai con. Cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 11 tháng với ca sĩ nhạc rock Cinjun Tate trong năm 1999.