Dàn sao 'Nhật ký công chúa' sau 23 năm

Ca sĩ Mandy Moore vào vai Lana Thomas, thủ lĩnh của nhóm cổ động viên trong trường học. Cô và những người bạn luôn chế giễu, trêu chọc Mia trước khi biết nữ chính là công chúa. Trước khi đóng dự án này, Moore lồng tiếng trong phim Dr. Dolittle 2 (2001) và tạo dựng tên tuổi với sự nghiệp ca hát, có nhiều bản hit như Candy, I Wanna Be With You và In My Pocket.

Sau The Princess Diaries, cô tiếp tục diễn xuất, lồng tiếng cho vai Rapunzel ở phim Tangled (2010). Từ năm 2016 đến năm 2022, nghệ sĩ đóng phim truyền hình This Is Us, giành giải Quả Cầu Vàng năm 2017 và giải Emmy năm 2019 cho vai diễn của mình. Từ năm 2023 đến nay, cô góp mặt trong loạt phim Dr. Death.

Moore 40 tuổi, kết hôn nhạc sĩ Ryan Adams năm 2009, ly hôn bảy năm sau đó. Năm 2018, cô làm đám cưới với ca sĩ Taylor Goldsmith, có hai con trai. Ảnh: Walt Disney Pictures/Facebook Mandy Moore