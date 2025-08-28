Dàn sao Nhật đóng bom tấn 'Thủy Hử'

Tài tử Yūji Oda, Takashi Sorimachi quay phim truyền hình "Thủy Hử" trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, suốt tám tháng.

Ngày 27/8, đoàn phim giới thiệu trailer đầu tiên với các đoạn miêu tả nhân vật chính trong bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Yūji Oda, tài tử hàng đầu Nhật, đóng nam chính Tống Giang. Takashi Sorimachi vào vai Tiều Cái còn Kamenashi Kazuya đóng Lâm Xung, phim dự kiến ra mắt năm 2026.

Traier 'Thủy Hử truyện' của Nhật Bản Trailer "Thủy Hử". Video: Wowow

Trên kênh Wowow, Yūji Oda cho biết tác phẩm bấm máy từ tháng 12/2024, quay trong 8 tháng. Trong gần 40 năm làm nghề, anh chưa từng thấy bộ phim nào quy mô lớn như Thủy Hử.

Êkíp ghi hình trong thời tiết băng giá khắc nghiệt, một số nơi địa hình hiểm trở. Diễn viên nhớ lại: "Có lúc tôi chưa biết làm thế nào thể hiện tâm lý nhân vật, bỗng dưng ý tưởng như từ trên trời xuống, trong hang động sâu không phân biệt được ngày đêm. Đó là trải nghiệm không thể quên suốt đời tôi".

Cảnh phim "Thủy Hử" của Nhật Bản. Ảnh: Wowow

Đoàn phim còn ghi hình trên núi tuyết, những khu rừng, hồ nước hoang sơ tại nhiều tỉnh thành ở Nhật Bản. Mỗi khi đến địa điểm quay, nhân viên đều phải dựng trại mới làm nơi sinh hoạt, vì thế đội ngũ nhân viên hùng hậu. Chỉ riêng việc di chuyển, hóa trang, chuẩn bị trang phục cũng tiêu tốn nhiều thời gian. Yūji Oda đánh giá đạo diễn "theo đuổi nghệ thuật đến cùng" khi thực hiện tác phẩm.

Yūji Oda 58 tuổi, nổi danh với nhiều tác phẩm như Tokyo Love Story, Bayside shakedown, Bayside Shakedown 2. Trong một khảo sát của NHK năm 2004, Yūji Oda xếp thứ hai danh sách nam diễn viên Nhật Bản được yêu thích nhất.

Tạo hình Tống Giang của Yūji Oda. Ảnh: Wowow

Phim do Setsurō Wakamatsu chỉ đạo, dựa trên tiểu thuyết ăn khách Thủy Hử truyện của nhà văn Kenzo Kitakata. Theo The Paper, tiểu thuyết dựa trên tác phẩm cùng tên của Thi Nại Am (1296-1372), sống thời Nguyên - Minh ở Trung Quốc, nhưng nội dung khác biệt do Kenzo Kitakata xây dựng lại mạch truyện chính. Nhiều người Trung Quốc nhận định tiểu thuyết Thủy Hử truyện của Kenzo Kitakata sáng tạo độc đáo, nội dung mới và hoàn toàn khác so với bản của Thi Nại Am.

Thủy Hử truyện của Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản khoảng năm 1600. Năm 1973, đài Nippon TV lần đầu chuyển thể truyện thành phim truyền hình. Tác phẩm còn được phát triển thành trò chơi điện tử, truyện tranh.

Ngoài Thủy Hử truyện, tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung cũng từng được cải biên thành game, phim hoạt hình, điện ảnh tại Nhật. Năm 2020, The Untold Tale of the Three Kingdoms (Chuyện chưa kể về Tam Quốc) của đạo diễn Yuichi Fukuda đạt doanh thu hơn bốn tỷ yen (gần 31 triệu USD).

