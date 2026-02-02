Dàn sao mặc hở bạo trên thảm đỏ Grammy

Sáng 2/2 (tối 1/2 giờ địa phương), tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena, ca sĩ FKA Twigs xuất hiện trong bộ váy của Paolo Carzana với phụ kiện là một cành hoa hồng môn.
Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm nay, Rosé, Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Bieber và Sabrina Carpenter thuộc nhóm nghệ sĩ tham gia biểu diễn.
Video: E!
Ca sĩ Kehlani diện đầm xuyên thấu cut-out của Valdrin Sahiti.
Ca sĩ Zara Larsson khoe eo với bra top đồng điệu chân váy sequin đính cườm của Germanier.
Ngôi sao truyền hình Ciara Miller diện phong cách thập niên 1990 với đầm tối giản hở lườn và chân.
Ca sĩ Leah Kateb trong bộ đầm xẻ ngực và lườn.
Nhóm nhạc Flo mặc thiết kế xanh dương của Luar.
Ngôi sao truyền hình JaNa Craig diện đầm đuôi cá xuyên thấu, cut-out.
Diễn viên hài Mỹ gốc Á Ali Wong trong đầm Vivienne Westwood.
Sao Mai
Ảnh: AFP