Dàn sao mặc hở bạo trên thảm đỏ Grammy

Sáng 2/2 (tối 1/2 giờ địa phương), tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena, ca sĩ FKA Twigs xuất hiện trong bộ váy của Paolo Carzana với phụ kiện là một cành hoa hồng môn.

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm nay, Rosé, Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Bieber và Sabrina Carpenter thuộc nhóm nghệ sĩ tham gia biểu diễn.