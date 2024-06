Dàn sao khuấy động lễ vu quy của Midu

Đội hình phù rể gồm diễn viên Tiko Tiến Công, Him Phạm, Hải Nam, Trần Anh Huy, Lãnh Thanh, Otis, MC Quang Huy, Minh Xù, Quang Bảo, Cao Xuân Tài... Họ diện trang phục đồng điệu, do chính cô dâu đặt may riêng trước ba tháng, sau đó tặng làm kỷ niệm.