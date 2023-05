Dàn sao khuấy động đêm nhạc tại Đà Lạt

Dàn nhạc giao hưởng Bucharest Symphony, Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân cùng dàn sao hát hit tại Hoa Sen SoundFest 2023 ở Đà Lạt, tối 2/5.

Lễ hội âm nhạc quốc tế diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Đại diện ban tổ chức cho biết đầu tư hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led... nhằm mang đến những tiết mục đặc biệt, phục vụ hơn 30.000 khán giả và hàng chục nghìn người xem trực tuyến.

Hoa Sen SoundFest 2023 pha trộn âm nhạc kinh điển thế giới và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn giao hưởng nổi tiếng Romania - Bucharest Symphony Orchestra - cùng cello Đinh Hoài Xuân thể hiện 10 tiết mục, trong đó có bản nhạc phim Cướp biển vùng Caribe, Waltz số 2, Time to say goodbye...

Sân khấu Hoa Sen SoundFest 2023 được nhiều khán đánh giá hoành tráng, bắt mắt.

Trước đó, Mỹ Linh mở màn sự kiện với các bản hit được Dương Khắc Linh hòa âm phối khí mới - If we hold on together (James Horner và Will Jennings sáng tác), Quán cà phê mùa hè (Huy Tuấn), Hương ngọc lan (Anh Quân). Nhiều khán giả nhún nhảy, hát theo diva trong những đoạn điệp khúc. Ở tuổi ngoài 50, ca sĩ vẫn giữ được chất giọng sáng, vang, phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Ca sĩ Tùng Dương khuấy động hòa nhạc với ca khúc gắn tên tuổi như Sen hồng hư không (Trần Tiến), Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng), Hope (Viết Thịnh), Tỏ tình ở Đà Lạt (Nguyễn Văn Chung), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân).

Diva Mỹ Linh và Tùng Dương khuấy động đêm nhạc với loạt ca khúc gắn tên tuổi.

Khán giả hòa giọng với nhóm Da LAB trong các ca khúc tự sáng tác gồm Thanh xuân, Gác lại âu lo, Từ ngày em đến và bản mashup Một nhà - Bài ca tuổi trẻ. Trong khi các thành viên nhóm Chillies thể hiện ba nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Duy Kháng - Vùng ký ức, Tình yêu mới, Mascara.

Linh Nga và vũ đoàn ghi điểm với tiết mục múa nghệ thuật âm hưởng Phật giáo Thiên thủ thiên nhãn. Hà Nhi, Sara Lưu cũng đem đến loạt hit được làm mới, cộng hưởng với vũ đạo sôi động. Trúc Nhân khép lại đêm nhạc với ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng - Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm.

Diễn viên múa Linh Nga cùng vũ đoàn biểu diễn "Thiên thủ thiên nhãn".

Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh tiết lộ anh và êkíp cố gắng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, giúp khán, thính giả có trải nghiệm tốt nhất ở tất cả thể loại âm nhạc - truyền thống, cổ điển hay đương đại.

"Sân khấu tiêu chuẩn quốc tế, dàn nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 30.000 khán giả giúp sự kiện thành công tốt đẹp. Đây là động lực để ban tổ chức thực hiện các Hoa Sen SoundFest tiếp theo, đáp ứng thị hiếu âm nhạc ngày càng cao", Dương Khắc Linh cho hay.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen - cho biết muốn đưa Đà Lạt trở thành một trong những thành phố sáng tạo của UNESCO và động viên tinh thần người dân nơi đây nói riêng và cả nước nói chung. "Hoa Sen SoundFest là dự án cộng đồng góp phần phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh mảnh đất, người dân hiền hòa, hiếu khách", ông Phức Vũ nói.

Sự kiện được nhiều người dân hưởng ứng. Khán giả Hương Nguyễn (27 tuổi, Hà Nội) tiết lộ lần đầu nghe nhạc giao hưởng nhưng không thấy xa lạ vì có nhiều bản nhạc phim yêu thích. "Các ca sĩ Việt Nam cũng rất đỉnh. Nghe live còn hay hơn bản thu âm", cô nhận xét".

Đình Quân (30 tuổi, Hà Nội) nhận định: "Đây là chương trình ấn tượng nhất tôi đã từng tham gia. Thưởng thức âm nhạc phương Tây và giai điệu Việt dưới thời tiết Đà Lạt thực sự là trải nghiệm đáng nhớ".

Hiếu Châu