Dàn sao khuấy động countdown đón năm mới

Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Anh Tuấn… góp mặt trong sự kiện countdown đón năm mới tại "trung tâm mới" của TP HCM - The Global City, thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Lễ hội countdown đón giây phút chuyển giao giữa năm 2022 và năm mới 2023 tại The Global City đã thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách với những màn pháo hoa và trình diễn nhạc nước hấp dẫn.

Ca sĩ Bằng Kiều thể hiện các ca khúc "Để nhớ một thời ta đã yêu", "Lại gần hôn anh", "Thì thầm mùa xuân". Ảnh: Masterise Homes

Sự kiện quy tụ dàn sao nổi tiếng như Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Anh Tuấn, Thảo Trang, Phương Vy, ST Sơn Thạch, , DJ Vinjaz và MC Goku mang đến bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc cho khán giả. Sân khấu tại lễ hội được đầu tư công phu với hệ thống đèn LED hiện đại, kết hợp cùng nền nhạc nước, mang đến không gian nghệ thuật cho khán giả trước thời khắc giao thừa.

Màn bắn pháo hoa tại sân khấu lễ hội countdown được tổ chức lần đầu tiên tại, Luxury Countdown Party thu hút hàng nghìn cư dân đến với The Global City - dự án được ví như trung tâm mới của TP HCM. Ảnh: Masterise Home

Thời khắc chuyển giao giữa năm 2022 và 2023 được đánh dấu bằng màn trình diễn nhạc nước được thiết kế dành riêng cho lễ hội cuối năm. Khi đồng hồ báo hiệu thời khắc năm mới hiển thị trên màn hình, hàng ngàn người cùng hân hoan đếm ngược chào đón năm 2023, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

Thu Phương và Hà Anh Tuấn cùng chìm đắm trong những ca khúc tình yêu lãng mạn. Ảnh: Masterise Homes

Trước đó, trong phần mở đầu lễ hội, nhiều hoạt động giải trí đường phố như biểu diễn carnival, ảo thuật, nhảy hiện đại... được đông đảo bạn trẻ và gia đình tham gia. Bên cạnh đó những gian hàng ẩm thực cùng nhiều hoạt động lễ hội mang đến không khí sôi động và rực rỡ sắc màu trước thềm năm mới.

"Khi biết đến lễ hội đón năm mới tại đây, mình đã rất háo hức vì vị trí di chuyển thuận tiện lại có nhiều hoạt động thú vị dành cho mọi lứa tuổi và đặc biệt là được chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước quá tuyệt vời", Thúy Hạnh (26 tuổi), cho biết.

Anh Minh Khang (38 tuổi) chia sẻ anh và gia đình cho biết rất háo hức khi tham gia lễ hội đón năm mới tại trung tâm mới này. Trước đó, gia đình anh đã tham dự lễ hội nhạc nước tại khu đô thị này.

"Lần này trong khoảnh khắc đón năm mới, được chứng kiến màn trình diễn nhạc nước và pháo hoa mang đến những cảm xúc đặc biệt cho cả gia đình. Đây sẽ là khoảnh khắc thật sự đáng nhớ và ý nghĩa với gia đình tôi trong năm nay", anh Khang chia sẻ.

Hàng nghìn người tham gia bữa tiệc âm nhạc đón năm mới. Ảnh: Masterise Homes

Luxury Countdown Party được tổ chức tại khu đô thị The Global City do Masterise Homes phát triển. Ông Gibran Bukhari, Giám đốc Khối Kinh doanh Masterise Homes cho biết, sự kiện đếm ngược đón năm mới 2023 là cột mốc quan trọng đánh dấu một năm thành công trong hành trình phát triển The Global City trở thành trung tâm mới tại TP HCM.

"Chúng tôi muốn kết nối hàng nghìn khách hàng và người dân đến với những sự kiện đẳng cấp, giao lưu nghệ thuật, văn hóa quốc tế, cùng nhau hướng đến một năm mới 2023", ông Gibran Bukhari cho hay.

Diệp Anh