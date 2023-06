Dàn sao K-Pop tham gia 2023 Seen Festival tại Hội An

BoA, Tea Yang, Hyo và nhóm Aespa hát loạt hit ở 2023 Seen Festival tại Hội An, ngày 17-18/6.

Sự kiện Seen Festival lần thứ hai do Vision Siam và Hoiana Resort & Golf đồng tổ chức, tại Hoiana Resort & Golf - một trong những quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và golf sang trọng nhất Việt Nam hiện nay. Hai đêm nhạc có sự góp mặt của dàn sao đình đám.

Cụ thể, ngày 17/6 với sự xuất hiện của ca sĩ Kim Woo Seok, Raiden - một trong những DJ nổi tiếng tại Hàn, TaeYang (Big Bang). Ngoài ra, ban tổ chức còn mời BoA - "công chúa nhạc pop châu Á", chủ nhân loạt ca khúc đình đám gồm Every heart, Amazing kiss, Jewel song, Everlasting, Only one...

Teayang (Big Bang) mang loạt hit đến sân khấu Hội An. Ảnh: YG

Đêm 18/6, khán giả có dịp thưởng thức những tiết mục đặc sắc từ "cỗ máy nhảy" Hyo Yeon (nghệ danh Hyo) - thành viên nhóm SNSD, Kihyun - giọng ca hay nhất Monsta X, bốn thành viên nhóm Kard, aespa - nhóm nhạc Hàn thế hệ mới và Trinity TNT - boy band hàng đầu Thái Lan.

Ban tổ chức mở bán 20.000 vé từ ngày 1/6 trên TicketBox, gồm bốn hạng: 1,8 triệu đồng (C); 2,4 triệu đồng (B); 2,8 triệu đồng (A); 5,5 triệu đồng (hạng VIP). Fandom và trẻ em được ưu đãi đến 10% giá vé. Sau ba giờ, hơn 8.000 vé được bán ra.

Sơ đồ các hạng vé tương ứng với chỗ ngồi. Ảnh: Vision Siam

Đại diện Vision Siam cho biết đầu tư mạnh âm thanh, ánh sáng, sân khấu nhằm mang đến cho người hâm mộ K-Pop tại Việt Nam, Thái lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore... những đêm nhạc hoành tráng.

"2023 Seen Festival tại Hội An giúp fan đến gần thần tượng, thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao, đồng thời tạo cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa cộng đồng hâm mộ các nước. Với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Việt, chúng tôi tin Seen Festival tiếp tục diễn ra thường niên tại Việt Nam", đại diện ban tổ chức cho biết.

Tham dự 2023 Seen Festival tại Hoiana Resort & Golf, fan không chỉ đến gần thần tượng, mà còn được thưởng thức chương trình quy mô quốc tế ngay tại quê nhà. Ảnh: Hoiana

Seen Festival lần đầu diễn hồi tháng 1 tại Kuala Lumpur, Malaysia, với sự xuất hiện của Alice, Kard, NCT Dream, WayV, Dolla. Hơn 10.000 vé bán hết trong 5 ngày.

Hiếu Châu