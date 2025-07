Dàn sao 'Jaws' sau 50 năm

Trong phim, thợ săn Quint (Robert Shaw đóng) biểu trưng cho sự dũng cảm. Ông qua đời ở tuổi 51 vì một cơn đau tim vào ngày 28/8/1978, ba năm sau khi phim ra mắt.

Trước Jaws, Shaw gây chú ý qua các vai diễn trong From Russia with Love (1963), The Sting (1973), The Taking of Pelham One Two Three (1974) và Robin and Marian (1976). Ông nhận đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng cho vai Vua Henry VIII trong A Man for All Seasons (1966).

Robert Shaw từng kết hôn ba lần và có 10 người con, trong đó có hai con nuôi. Ông sống những năm cuối đời tại Ireland, vật lộn chứng nghiện rượu. Ảnh: Universal Pictures