Dàn sao 'High School Musical' sau 20 năm

Ra mắt ngày 20/1/2006, tác phẩm của đạo diễn Kenny Ortega trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là một trong những phim nhạc kịch học đường thành công nhất. Nội dung kể về hai nhân vật chính vượt định kiến để theo đuổi đam mê, xoáy vào sự phân cấp trong trường trung học phổ thông.

Vanessa Hudgens, 38 tuổi, đảm nhận vai Gabriella Montez, nữ sinh tham gia câu lạc bộ nhạc kịch tại trường East High và dần có cảm tình với Troy (Zac Efron đóng). Sau thành công của High School Musical, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, ca hát. Nghệ sĩ phát hành album V (2006) và Identified (2008), xuất hiện trên sân khấu Broadway với vở nhạc kịch Gigi (2015).

Cô và Zac Efron từng hẹn hò sau bộ phim nhưng chia tay năm 2010. Năm 2023, Vanessa kết hôn vận động viên bóng chày MLB Cole Tucker, hiện có hai con. Ảnh: Disney/Just Jared