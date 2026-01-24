Dàn sao 'High School Musical' sau 20 năm

Ra mắt ngày 20/1/2006, tác phẩm của đạo diễn Kenny Ortega trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là một trong những phim nhạc kịch học đường thành công nhất. Nội dung kể về hai nhân vật chính vượt định kiến để theo đuổi đam mê, xoáy vào sự phân cấp trong trường trung học phổ thông.
Vanessa Hudgens, 38 tuổi, đảm nhận vai Gabriella Montez, nữ sinh tham gia câu lạc bộ nhạc kịch tại trường East High và dần có cảm tình với Troy (Zac Efron đóng). Sau thành công của High School Musical, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, ca hát. Nghệ sĩ phát hành album V (2006) và Identified (2008), xuất hiện trên sân khấu Broadway với vở nhạc kịch Gigi (2015).
Cô và Zac Efron từng hẹn hò sau bộ phim nhưng chia tay năm 2010. Năm 2023, Vanessa kết hôn vận động viên bóng chày MLB Cole Tucker, hiện có hai con. Ảnh: Disney/Just Jared
Trailer High School Musical (2006). Video: Disney
Series gồm ba phần phim chính, một ngoại truyện xoay quanh nhân vật Sharpay Evans (Ashley Tisdale) và loạt High School Musical: The Musical: The Series kéo dài bốn mùa. Năm 2014, Việt Nam thực hiện dự án nhạc kịch dựa trên bản gốc.
Zac Efron, 39 tuổi, hóa thân Troy, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường East High. Sau cuộc gặp với Gabriella, cậu nảy sinh tình yêu âm nhạc và vũ đạo.
Trong cuộc phỏng vấn với Variety tháng 12/2023, Zac Efron cho biết High School Musical là bộ phim thay đổi sự nghiệp của anh. Trước đó, Zac đảm nhận các vai nhỏ trong CSI: Miami và The Guardian. Sau khi nổi tiếng, anh duy trì sức hút khi tham gia Hairspray (2007), The Greatest Showman (2017), Firestarter (2022) và The Iron Claw (2023).
Năm 2021, anh giành giải Emmy cho người dẫn chương trình ban ngày xuất sắc với series tài liệu du lịch Down to Earth with Zac Efron. Diễn viên từng rao bán biệt thự tại Los Angeles (Mỹ) và chuyển đến Byron Bay (Australia) - nơi vợ chồng Chris Hemsworth sinh sống, dành thời gian gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Disney/Wire Image
Bài hát We're All In This Together trong phim. Video: Disney
Ashley Tisdal, 41 tuổi, đảm nhận vai Sharpay Evans, tìm cách phá hoại tình cảm giữa Zac và Gabriella. Cô từng tham gia series The Suite Life of Zack and Cody, lồng tiếng cho nhân vật Candace ở phim hoạt hình Phineas and Ferb giai đoạn 2007-2015.
Bên cạnh diễn xuất, cô phát hành ba album và ra mắt thương hiệu mỹ phẩm. Giai đoạn 2019-2020, Ashley đóng chính cùng Patricia Heaton trong Carol's Second Act. Năm 2014, cô kết hôn nhạc sĩ Christopher French, có hai con. Ảnh: Disney/Instagram Ashley Tisdale
Lucas Grabeel vào vai Ryan Evans, em song sinh của Sharpay. Sau bộ phim, anh tiếp tục hoạt động diễn xuất và đảm nhận vai chính trong series Switched at Birth, đồng thời lồng tiếng cho các chương trình hoạt hình Family Guy, Pinky Malinky và Elena of Avalor.
Hiện diễn viên 42 tuổi hẹn hò Riham EL-Ounsi, biên kịch và nhà sản xuất truyền hình Mỹ. Ảnh: Disney/Facebook Lucas Grabeel
Ashley Tisdale và Lucas Grabeel hát What I've Been Looking For trong High School Musical. Video: Disney
Corbin Bleu thủ vai Chad Danforth, đồng đội của Troy, từng phản đối bạn tham gia ca hát. Anh có sự nghiệp sân khấu nổi bật với các vai chính trên Broadway như In the Heights (2010), Godspell (2012), Holiday Inn (2016) và Kiss Me, Kate (2019). Diễn viên từng tham gia Dancing with the Stars năm 2013 và giành vị trí á quân.
Năm 2022, Corbin xuất hiện với vai khách mời trong mùa ba và bốn của High School Musical: The Musical: The Series. Anh hiện 37 tuổi, kết hôn diễn viên người Canada Sasha Clements vào năm 2016. Ảnh: Disney/IMDb
Monique Coleman, 46 tuổi, vào vai Taylor McKessie, cổ vũ Gabriella theo đuổi đam mê. Diễn viên từng về thứ tư ở cuộc thi Dancing with the Stars năm 2006, duy trì sự nghiệp diễn xuất nhưng không nổi bật.
Dấu ấn của cô đến từ các hoạt động xã hội. Năm 2010, Monique được bổ nhiệm là "Nhà vô địch thanh niên" trong Năm Thanh niên đầu tiên - nâng cao nhận thức về những khó khăn giới trẻ phải đối mặt - của Liên Hợp Quốc. Cô sáng lập tổ chức Gimme Mo với mục đích tạo thay đổi tích cực cho thanh niên, đồng thời dẫn dắt chương trình trò chuyện cùng tên phát sóng trên Discovery Life năm 2018.
Tháng 2/2012, cô kết hôn Walter Jordan nhưng ly hôn sau một thập niên chung sống. Ảnh: Disney/IMDb
Olesya Rulin đóng vai Kelsi, nữ sinh chơi piano có tính tình nhút nhát. Trong phần hai, Olesya có nhiều đất diễn hơn với đoạn hát solo bài You Are The Music In Me và bài hát Work This Out. Cô đóng vai chính trong các phim Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008), Flying By (2009), Expecting Mary (2010) và Family Weekend (2013).
Diễn viên người Mỹ gốc Nga, 40 tuổi. Theo People năm 2022, Rulin và chồng Joseph Noel Pauline chào đón con đầu lòng sau một năm kết hôn. Ảnh: Disney/TMDB
Nhân vật Martha Cox của KayCee Stroh là thành viên nhóm học sinh giỏi, nổi bật với các màn vũ đạo. Trước đó, cô góp mặt ở The Suite Life of Zack and Cody với vai Leslie. Sau dự án Shapetown, USA (2011), cô ít tham gia diễn xuất. Năm 2019, KayCee trở lại thể hiện những bước nhảy trong High School Musical: The Musical: The Series.
Cô 42 tuổi, kết hôn với Ben Higginson năm 2009 và có hai con gái. Ảnh: Disney/Facebook KayCee Stroh
Trước khi vào vai cô giáo Darbus - người phụ trách câu lạc bộ âm nhạc trong High School Musical, Alyson Reed có sự nghiệp sân khấu vững chắc, từng nhận đề cử Tony cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Cabaret (1987). Cô còn đóng vai Cassie trong A Chorus Line (1985) và góp mặt ở series Party of Five, Providence.
Những năm gần đây, Alyson xuất hiện trong How to Get Away with Murder, NCIS, Grace and Frankie, Modern Family và phim điện ảnh Ad Astra (2019). Ảnh: Disney/Everett Collection
